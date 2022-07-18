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منوعات
لا يشرب سوى الماء والحليب.. قصة شاب يعاني من رهاب "المشروبات الملونة"
Lebanon 24
18-07-2022
|
08:00
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وثق شاب أميركي، يبلغ من العُمر 27 عامًا، لحظات تحديه لرهاب المشروبات الملونة الذي يعاني منه، فقرر تناول المشروبات الغازية والعصائر وغيرها بعدما اكتفى طوال حياته بشرب الماء والحليب فقط، وهذا خلال عدد من مقاطع الفيديو.
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وجرب الشاب، ويُدعى دافي جيريل من كاليفورنيا، تناول منتجات متنوعة من المياه الغازية، وهذا إلى جانب عصير الليمون، وهو ما لم يفعله على مدار حياته وفق قوله.
قبل بدء التجربة، روى «جيريل» معاناته مع رهاب المشروبات الملونة، فكشف، بحسب ما نقلته «ديلي ميل»، أنه خلال مرحلة طفولته، كان يشرب عصير التفاح من علب العصير ولم يكن يرى السائل نفسه، قبل أن ينقلب الحال في أحد الأيام، حينما أعطته معلمة رياض الأطفال عصير التفاح في كوب بلاستيكي شفاف.
وعن هذه اللحظة يحكي: «كانت هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها شكل عصير الفاكهة، كان أمر محزنًا للغاية، لحظات لم يسبق لها مثيل مرة أخرى».
ومنذ هذا الموقف، بات «جيريل» يتعامل مع أي عصير كأنه «ماء ملوث» بحسب تعبيره، مكتفيًا طوال حياته بتناول الماء والحليب فقط.
عزوف «جيريل» عن تناول العصائر، أفقد جسده السكر بحسب زعمه، حتى قرر تجربة شيء آخر غير الماء.
كل هذه المقدمات، مهدت للحظة تجربة المشروبات الغازية والطاقة والعصائر المتاحة كافة أمام عدسة كاميرا المحمول، فوضع المنتجات على طاولة وبدأ في أخذ رشفة من كل صنف، ووضع تقييمًا لكل منتج يتذوقه، حتى صدرت منه ردود فعل غير متوقعة.
وبدأ «جيريل» التحدي بتناول مشروب للطاقة، منحه 5 درجات من 10، فيما فقد أعصابه حينما تناول المنتج الثاني، فما أن أخذ رشفة من مشروب غازي صرخ، بسبب ما أحدثته الصودا من تأثير في فمه، حتى قيّمها بدرجة واحدة من أصل 10.
واستمرارًا في المشروبات الغازية، تناول «جريل» صنفًا بنكهة البرتقال، حتى دخل في نوبة سعال، انتهت بتقييم المنتج بـ صفر من 10.
وانتقل الشاب أخيرًا إلى عصير الليمون، وما أن أخذ رشفة قرر ألا يتبعها بأخرى، وتجاوز عن تقييمها لسوء الطعم بحسب رأيه، حتى سارع إلى شرب الماء لتنظيف فمه.
(المصري اليوم)
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