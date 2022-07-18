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منوعات
طريقة مبتكرة للحصول على الاموال... تعرفوا عليها
Lebanon 24
18-07-2022
|
10:00
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يتقاضى رجل هندي يعيش في مدينة بريستول البريطانية، يطلق على نفسه اسم تريغر، 75 جنيها إسترلينيا مقابل علاج الناس"بالحضن".
ويعانق تريغر الناس لمدة ساعة ليساعدهم على الشعور بالأمان والهدوء، وأوضح الرجل الهندي أن ما يقدمه هو أكثر من مجرد عناق لأنه يتعلق بـ "منح الرعاية والمودة والنية الحسنة لشخص ما من خلال اللمس".
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وقال تريغر:"لقد أنشأت عملا تجاريا بناء على شغفي لبناء الروابط البشرية، كثير من الناس يكافحون من أجل تحقيق ذلك وهذا هو المكان الذي أتدخل فيه، إنه أكثر من مجرد حضن، إنه يمنح الناس الأشياء التي يحتاجون إليها، مهما كان ذلك".
وأضاف: "إنه أكثر من مجرد معانقة شخص غريب، بعض الناس يجدون الأمر محرجا بعض الشيء في البداية ، لكن هذا طبيعي تماما، وسرعان ما يشعرون بالراحة".
بدأ تريغر البحث في العلم وراء الروابط البشرية منذ عشر سنوات وحوّله إلى عمل تجاري في مايو 2022، ووصف علاج الحضن، "إنها علاقة حميمة غير جنسية غ، أفلاطونية غ، بناء على ما يريده الشخص، نلتقي غ، وننتقل إلى الإرشادات للتأكد من أننا على خطى صحيحة غ، ثم ننظم الجلسة بناء على ما يريد الشخص".
وأردف تريغر:"يأتي الناس وهم يعانون من مخاوف أو تصورات مسبقة ولكني أبذل قصارى جهدي للمساعدة في العثور على مكان يشعرون فيه بالراحة، يتعلق الأمر بالتواصل وبناء الثقة، عندما أعانق شخصا ما"."timesnownews"
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