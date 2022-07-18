غالبا ما يبرر نفسه ويدافع عن افعاله... كيف تتعامل مع أصحاب هذه الشخصية؟

تقع الخلافات طوال الوقت خلال تعاملاتنا مع شريك الحياة والأسرة وزملاء العمل وحتى في الأماكن العامة، ولإنهائها بشكل صحي نحتاج مواجهتها وتسويتها مع الطرف الآخر واعتراف كل طرف بخطئه لإنهاء النزاع.
لكن عندما يحدث الخلاف مع شخص دفاعي تجده محصنا بالمبررات ويرفض النقاش الذي قد يجعله مخطئا، ويصبح هدف النقاش هو تبرئته من الخطأ أو تسليط الضوء على شيء آخر بدلا من التوصل إلى حل وإنهاء الصراع.
وللتعامل مع الأشخاص الذين يظهرون سلوكيات دفاعية قد يساعدك فهم الأسلوب الدفاعي والأسباب وراءه، وكيف نتعامل مع الشخص الدفاعي في أوقات الخلاف.
استجابة للتهديد
يعرّف موقع "سايك سنترال" (Psych Central) الأسلوب الدفاعي بأنه سلوك عدواني يستخدمه الشخص عندما يشعر بعدم الأمان أو التعرض للهجوم أو التهديد.
ويمكن أن يتخذ الأسلوب الدفاعي أشكالا متعددة، من بينها تبرير الخطأ أو محاولة إلقاء اللوم على الآخرين أو الهجوم اللفظي أو الإنكار أو الكذب الصريح أو تجنب النقاش والمواجهة أو الإيحاء بأن هناك شيئا خاطئا في الشخص الآخر.
وقالت الباحثة ليديا ووديات من جامعة فلندرز الأسترالية في دراسة نشرت عام 2020 إن "احتياج البشر للشعور بالتقدير والانخراط مع من حولهم هو أحد الاحتياجات النفسية الأولية لهم، ولذلك عندما يرتكب الشخص خطأ فإن هذا الاحتياج النفسي الأساسي يصبح مهددا ويدفعه إلى استخدام الأسلوب الدفاعي".
محاولة للشعور بالقوة
ويستخدم الأشخاص الأسلوب الدفاعي لتخفيف الضغط الواقع عليهم عند ارتكاب خطأ، أو لتجنب الصراعات، أو وسيلة للشعور بمزيد من القوة، وقد يصبح الشخص دفاعيا لأسباب عدة، منها:
الشعور بعدم الأمان أو الخوف بسبب التعرض للتنمر وقت الطفولة على سبيل المثال.
صدمات الطفولة المبكرة أو سوء المعاملة.
الشعور بالخزي أو الذنب، فإذا كنت تشعر بالذنب حيال شيء ما وطرح شخص آخر موضوعا ذا صلة فقد ترد بطريقة دفاعية.
محاولة إخفاء حقيقة شيء ما.
التعرض لهجوم على شخصيتك أو سلوكك، والشعور بأنك بحاجة إلى تبرير الإجراءات التي اتخذتها أو بعض جوانب شخصيتك.
قد يكون الأسلوب الدفاعي سلوكا مكتسبا من أحد الوالدين أو الزوج كطريقة للتواصل مع الآخرين.
القلق المفرط قد يدفع الأشخاص إلى استخدام الأسلوب الدفاعي حتى لو لم يكن الموقف مهددا.
محصن بالمبررات طوال الوقت.. كيف تتحدث مع الشخص الدفاعي دائما آليه دفاع عند الشعور بالتهديد.. لما يتبنى البعض الأسلوب الدفاعي دائما 7 آليات فعالة للتواصل مع الشخص الدفاعي بهدوء