شعرت بآلام في البطن.. أطباء يستخرجون 158 قطعة حادة من معدة مريضة! (صورة)

استطاع أطباء أتراك من استخراج 158 أداة حادة من معدة شابة تبلغ من العمر 25 عامًا في مدينة فان شرق تركيا .

وقالت وسائل إعلام، انه تم نقل شابة تعاني من آلام في البطن بسبب ابتلاعها إبرة إلى مستشفى فان للتدريب والبحوث .

وأضافت أنه بعد إجراء التصوير المقطعي لمعدتها تبين وجود أسلاك وبعض الأجسام الغريبة ما دفع الأطباء لإجراء عملية عاجلة لها .

وتابعت أن الأطباء استخرجوا من معدتها قصافة أظافر وسكين جيب وسكين فاكهة (كان ملفوفاً بكيس بلاستيكي)، وملاقط ومسامير وإبر وبراغي ودبابيس الأمان ومفاتيح وعملات معدنية ودبابيس شعر وقطع بلاستيكية وزجاجية .

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وقال الطبيب المعالج للشابة السيد يوسف تيكيش : "لم نكن نتوقع شيئًا بهذا الحجم في معدة الفتاة، لقدا قمنا بتصوير مقطعي، وعندما فتحنا المعدة أثناء العملية، واجهنا أجسامًا غريبة مختلفة، لقد فوجئنا بشدة برؤية أجسام حادة".

وأضاف تيكيش: "لقد فوجئنا لما خرج من معدة المريضة، والجراحة كانت ناجحة ويسعدنا أن المريضة بصحة جيدة".

(تركيا الآن)