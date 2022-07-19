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شعرت بآلام في البطن.. أطباء يستخرجون 158 قطعة حادة من معدة مريضة! (صورة)

Lebanon 24
19-07-2022 | 05:00
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استطاع أطباء أتراك من استخراج  158 أداة حادة من معدة شابة تبلغ من العمر 25 عامًا في مدينة فان شرق تركيا .

 

وقالت وسائل إعلام، انه تم نقل شابة تعاني من آلام في البطن بسبب ابتلاعها إبرة إلى مستشفى فان للتدريب والبحوث .

 

وأضافت أنه بعد إجراء التصوير المقطعي لمعدتها تبين وجود أسلاك وبعض الأجسام الغريبة ما دفع الأطباء لإجراء عملية عاجلة لها .

 

وتابعت أن الأطباء استخرجوا من معدتها قصافة أظافر وسكين جيب وسكين فاكهة (كان ملفوفاً بكيس بلاستيكي)، وملاقط ومسامير وإبر وبراغي ودبابيس الأمان ومفاتيح وعملات معدنية ودبابيس شعر وقطع بلاستيكية وزجاجية .

 

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وقال الطبيب المعالج للشابة السيد يوسف تيكيش : "لم نكن نتوقع شيئًا بهذا الحجم في معدة الفتاة، لقدا قمنا بتصوير مقطعي، وعندما فتحنا المعدة أثناء العملية، واجهنا أجسامًا غريبة مختلفة، لقد فوجئنا بشدة برؤية أجسام حادة".

 

وأضاف تيكيش: "لقد فوجئنا لما خرج من معدة المريضة، والجراحة كانت ناجحة ويسعدنا أن المريضة بصحة جيدة".

(تركيا الآن)

 

 

المصدر: تركيا الآن
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