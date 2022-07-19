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حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟

Lebanon 24
19-07-2022 | 08:00
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أوردت النيابة العامة المصرية تفاصيل جديدة في واقعة اغتصاب طفل عمره 13 عاماً للطفلة "ملك" التي لم يتعدَّ عمرها 5 سنوات في صعيد مصر، وقد قررت إيداع الطفل المتهم في دار رعاية.

 

كما كشفت التحقيقات أن الحادث وقع في منطقة لألعاب الأطفال "مركز ترفيهي شهير" في محافظة أسيوط بصعيد مصر، فانتقلت النيابة إلى محل الحادث فعاينته، واطلعت على ما سجلته كاميرات المراقبة.

 

مركز ترفيهي غير مرخص

وأوضحت أنها سألت المسؤولين عن إدارة المكان، خلال التحقيقات، وتبين أن المركز الترفيهي الذي وقع به الحادث يتم تشغيله بدون ترخيص من جهة مختصة.

 

كما سألت 4 شهود أكدوا رؤيتهم المجني عليها بعد الواقعة، وقد ظهر على جسدها آثار التعدي.

 

وبدأت تفاصيل الواقعة المروعة، بورود بلاغ إلى النيابة العامة يوم الخامس عشر من شهر تموز الجاري بتعدي الطفل المتهم البالغ عمره ثلاثة عشر عامًا على الطفلة المجني عليها ملك، والتي لم يتعد عمرها خمس سنوات بمنطقةٍ لألعاب الأطفال بأسيوط.

 

بدأت القصة على مواقع التواصل

تزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام المصري من أخبار متداولة حول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت والدي الطفلة المجني عليها فشهدا بما روته لهما ابنتهما؛ إذ جاءتهما مصابة، وأخبرتهما أنها بعد دخولها دورة المياه بمنطقة ألعاب تعدى المتهم عليها.

 

فبحثا عن المتهم في تلك المنطقة حتى تعرفت عليه المجني عليها وأشارت إليه، وهو ذات ما قالته الطفلة في التحقيقات.

(العربية)

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المصدر: العربية
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