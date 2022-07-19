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هذه الأبراج تفضّل الأكل على الحب... هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
19-07-2022 | 00:23
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هناك 3 أبراج تفضل مواليدها الأكل على الحب، حسب ما نشره موقع «pinkvilla»، فمن هي؟
 
- الثور

برج الثور عشاق للطعام، وغالبًا ما تتذبذب حالتهم المزاجية بناءً على توافر أو عدم توفر وجباتهم الخفيفة المفضلة. في معظم الأوقات، من السهل إرضاء مواليد برج الثور لأن كل ما عليك فعله للفوز بقلبهم هو اكتشاف تفضيلاتهم الغذائية.
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لكنهم يكرهون مشاركة طعامهم، لذلك قد ترغب في الحفاظ على مسافة آمنة عندما يبدون جائعين، ولن يواجهوا أي مشكلة في التخلي عن حبيب للتمسك بالبيتزا المفضلة لديهم.

- السرطان

يميل مواليد برج السرطان إلى إخفاء مجموعة من الوجبات الخفيفة في خزانة ملابسهم أو غرفة نومهم ويشعرون بالغضب عندما ينهب شخص ما مخزونهم دون تجديد الكنز.

كما يفضلون أن يكونوا وحدهم مع درج للوجبات الخفيفة أو مواعدة شخص يحب أنواعًا مختلفة من الطعام ولن يأكل وجباتهم الخفيفة أبدًا.

- الدلو

الأكل النظيف والوجبات الخفيفة التي يتم إعدادها في المنزل هي نقطة ضعف مواليد برج الدلو، فهم الذين سيقودون لمسافات تحت المطر لتذوق بعض الطعام.

وإذا سألتهم عما إذا كانوا سيتخلون عن الحب أو الطعام لن تكون هناك مقارنة لأنهم سيختارون الطعام في لحظة.
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