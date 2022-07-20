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منوعات
قلبة نوعية... "امرأة قصيرة" تغير قانوناً في إسبانيا!
Lebanon 24
20-07-2022
|
08:00
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قضت أعلى محكمة في إسبانيا، بإلغاء اشتراط حد أدنى للطول بالنسبة للنساء اللاتي يرغبن في الانضمام لقوات الشرطة، قائلة إن هذا الشرط يتضمن تمييزاً؛ وبهذا ستتمكن النساء الأقصر قامة من الالتحاق بالشرطة.
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المحكمة العليا بإسبانيا ألغت شرط الحد الأدنى لطول القامة البالغ 1.60 متر، في حكم في قضية رفعتها امرأة شابة مُنعت من إجراء اختبارات الالتحاق بالشرطة في 2017؛ لأنها كانت أقصر بأربعة سنتيمترات من الحد الأدنى المطلوب.
فيما قالت المحكمة إن هذا الشرط "يشكل تمييزاً غير مباشر ضد النساء مقارنة بالرجال الذين يمكن أن يستوفوا بسهولة شرط الحد الأدنى المطلوب لطول القامة (1.65 متر)، لأن النسبة المئوية للنساء (في إسبانيا) تحت هذا الحد الأدنى (25%) أعلى بكثير من النسبة المئوية للرجال (3%)".
وأمرت المحكمة الشرطة بتوظيف المرأة ومنحها نفس الأقدمية في الأجر مثل النساء اللاتي تم قبولهن في عام 2017، بشرط اجتيازها الاختبارات.
(عربي بوست)
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