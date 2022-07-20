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منوعات
دب يهاجم 3 أشخاص في أقل من 24 ساعة
Lebanon 24
20-07-2022
|
10:00
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هاجم دب في ولاية أوديشا الهندية ثلاثة أشخاص وقتلهم خلال 24 ساعة.
وتشير صحيفة The Times of India، إلى أن الحادث وقع في قرية سامار سينغ الواقعة غرب ولاية أوديشا يوم 17 يوليو الجاري.
ووفقا للصحيفة، ذهب أحد سكان القرية إلى الغابة لجلب الحطب، ولكنه لم يعد إلى منزله. فقرر أقاربه وصديقه الذهاب إلى الغابة والبحث عنه. ولكنهم تعرضوا لهجوم دب أيضا، تمكن اثنان منهم من تسلق شجرة وإنقاذ نفسيهما، ومزق الدب الاثنين الآخرين إلى أشلاء. ويبدو ان الدب قتل الشخص الأول أيضا.
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وقد وعدت السلطات الهندية بدفع مبلغ 400 ألف روبية لأسر الضحايا (أكثر بقليل من 5 آلاف دولار أمريكي)."إزفيستيا"
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