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منوعات
اشترى هدية لزوجته... فكانت المفاجأة له (صورة)
Lebanon 24
20-07-2022
|
12:00
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ذكرت صحيفة "مواطن نيوز" أن مواطنا كويتيا تعرض لعملية "نصب" يمكن وصفها بأنها بملابسات غريبة، إذ اشترى لزوجته هاتفا عبر الإنترنت من سوق داخلية وتفاجأ باستلام قصاصة اعتذار.
وفي التفاصيل، أفادت الصحيفة بأن مواطنا كويتيا اشترى لزوجته هدية عبارة عن هاتف "غلاكسي" من السوق في منطقة "السالمية" المفتوح، لكنه تفاجأ عند استلام علبة الهاتف بخلوها من الجهاز ووجود قصاصة ورق بداخلها.
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وكتبت على هذه الوريقة كلمات اعتذار تقول: "أرجوك اعذرني اعتبرهم سلف وما عندي سكن لولدي يومين يجيك مسج بمكان الفلوس".
وكانت صحف عربية تناقلت الحادثة مشيرة إلى أن المواطن الكويتي اشترى هاتف "آيفون"، وعلى أي حال، مهما اختلفت نوعية الهاتف تبقى القصة واحدة.
اشترى هاتفا محمولا هدية لزوجته وكانت الصدمة حين فتح العلبة
وأفيد في تكملة الخبر أن المواطن الكويتي حاول الاتصال برقم الهاتف الذي حجز من خلاله، إلا أنه كان مغلقا ولا من مجيب!."المواطن نيوز"
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