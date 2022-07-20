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صورة تحدد مدى ذكائك... تعرف عليها

Lebanon 24
20-07-2022 | 14:00
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رغم مرور سنوات على ظهورها الأول، ما تزال صورة القط المحيّرة تثير الجدل بين الناس، بينما ادعى ناشرها أن حلّ هذا اللغز البصري يحدد مدى ذكائك.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الصورة الشهيرة في مجال الخداع البصري تمت مشاركتها لأول مرة عام 2015، لكنها عادت مرة أخرى لتثير النقاش على الإنترنت.
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وتُظهر الصورة قطة على درج رمادي. ويبدو الحيوان متوجها نحو المشاهد، لكن من الصعب تحديد ما إذا كان صاعدا أم هابطا.

ويشير البعض إلى أن القطة تنزل من الدرج، لأن هناك حوافا خارجية بين الأدراج، فيما يصرّ آخرون على أن القطة صاعدة لأن الدرج مصنوع من الفسيفساء، وبالتالي الحواف الظاهرة هي في الأصل مصنوعة من الخشب.

واستبعد البعض الآخر التحليل بالاعتماد على الضوء البارز خلف القطة، لأن ذلك سيعتمد على مجال رؤيتك، فقد يكون الضوء قادما من الطابق السفلي، كما قد يكون قادما من الأعلى.

في المقابل، كشف صاحب الصورة أن أي شخص تمكن من حل اللغز في غضون 5 ثوان يملك معدل ذكاء مرتفعا.

وخلص موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي إلى أن القطة هابطة وليست صاعدة، وأرجع ذلك إلى الحواف البارزة وحركة ساق الحيوان، والهندسة المعمارية للدرج، إضافة إلى الضوء المنبعث من الطابق العلوي والظل الموجود في الأسفل."سكاي نيوز عربية"
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