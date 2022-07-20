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"للجادين فقط".. شاب يعرض شهادته الجامعية للبيع (صورة)

Lebanon 24
20-07-2022 | 12:16
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عرض شاب أردني يدعى يزن الرعود شهادته الجامعية للبيع وكتب يقول إن السبب يعود لعدم استفادته منها، وأن العرض للجادين وبـ 2000 دينار أردني فقط!

وأفيد بأن الشاب من سكان محافظة الطفيلة، وقد نشر صورة لشهادته الجامعية على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
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كما أرفق عرض البيع بكلمات تعبر عن مدى حزنه من "الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة في الأردن. 
 
وكتب الرعود يقول: "شهادة جامعية للبيع.. بداعي البطالة وعدم الاستفادة منها"، مضيفا أنه أنفق أثناء دراسته للحصول عليها "ما يقارب 2,472 دينار من غير أتعاب ومواصلات ومصروف، مسامحكم في الأتعاب والمصاريف، للجادّين مطلوب فيها 2,000 دينار فقط.. بدنا نعيش يا بشر .. إلى الله المشتكى".
 
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