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منوعات
عصابة تقودها حسناء وعشيقها!
Lebanon 24
20-07-2022
|
12:19
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أدان القضاء الجزائري عصابة تقودها حسناء وعشيقها وحكم عليهما بعقوبات تتراوح بين عامين وشهرين حبسا نافذا.
وذكر موقع "النهار" أن الغرفة الجزائية الرابعة، مجلس قضاء العاصمة، أدان العصابة التي تقودها الحسناء وعشيقها الملقب بـ "الباو"، كما قضى بعقوبة الحبس 3 سنوات بحق متهمة ثالثة ما زالت في حالة فرار.
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وأوضح الموقع أن متابعة المتهمين جاءت "بعدما استدرجوا سائق سيارة أجرة، من مدينة حمادي بولاية بومرداس إلى برج الكيفان ليلا، لتنفيذ اعتداء عليه تحت طائلة التهديد بسكين، ليتم سلبه مبلغ 10 ملايين سنتيم".
وقال المعتدى عليه إنه تعرض للسرقة تحت التهديد بسلاح أبيض، وتحدث عن كيفية استدراجه عبر اتصال من امرأة، وحين وصل إلى المكان المحدد "باغته أحد الأشخاص مجهول الهوية مشهرا في وجهه سلاحا أبيض" وهدده بالقتل إن عاد إلى المكان ذاته.
وقال المتهم "الباو" إن علاقة غرامية تربطه بالمتهمة "ع، سمية" منذ 9 سنوات، نافيا أن يكون هدد المشتكي بسلاح، وقال إنه حاول التحرش بعشيقته.
ونتيجة التحقيق التمست النيابة العامة تأييد الحكم الصادر عن محكمة الدار البيضاء، عن تهمة تكوين جمعية أشرار، والسرقة تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض.
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