Advertisement

منوعات

عصابة تقودها حسناء وعشيقها!

Lebanon 24
20-07-2022 | 12:19
A-
A+
Doc-P-973094-637939417982210863.jpg
Doc-P-973094-637939417982210863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدان القضاء الجزائري عصابة تقودها حسناء وعشيقها وحكم عليهما بعقوبات تتراوح بين عامين وشهرين حبسا نافذا.

وذكر موقع "النهار" أن الغرفة الجزائية الرابعة، مجلس قضاء العاصمة، أدان العصابة التي تقودها الحسناء وعشيقها الملقب بـ "الباو"، كما قضى بعقوبة الحبس 3 سنوات بحق متهمة ثالثة ما زالت في حالة فرار.
Advertisement

وأوضح الموقع أن متابعة المتهمين جاءت "بعدما استدرجوا سائق سيارة أجرة، من مدينة حمادي بولاية بومرداس إلى برج الكيفان ليلا، لتنفيذ اعتداء عليه تحت طائلة التهديد بسكين، ليتم سلبه مبلغ 10 ملايين سنتيم".

وقال المعتدى عليه إنه تعرض للسرقة تحت التهديد بسلاح أبيض، وتحدث عن كيفية استدراجه عبر اتصال من امرأة، وحين وصل إلى المكان المحدد "باغته أحد الأشخاص مجهول الهوية مشهرا في وجهه سلاحا أبيض" وهدده بالقتل إن عاد إلى المكان ذاته.

وقال المتهم "الباو" إن علاقة غرامية تربطه بالمتهمة "ع، سمية" منذ 9 سنوات، نافيا أن يكون هدد المشتكي بسلاح، وقال إنه حاول التحرش بعشيقته.

ونتيجة التحقيق التمست النيابة العامة تأييد الحكم الصادر عن محكمة الدار البيضاء، عن تهمة تكوين جمعية أشرار، والسرقة تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:22 | 2022-07-20
14:00 | 2022-07-20
12:29 | 2022-07-20
12:16 | 2022-07-20
12:07 | 2022-07-20
12:04 | 2022-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website