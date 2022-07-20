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دب قطبي يطلب مساعدة البشر... اليكم ما حصل

Lebanon 24
20-07-2022 | 23:30
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تفاجأ سكان قرية روسية بظهور دب قطبي جاء يطلب المساعدة من البشر لتخليصه من علبة معدنية علقت في فمه.

وحول الموضوع قالت سفيتلانا راديونوفا رئيسة الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على الموارد الطبيعية: "جاء دب قطبي صغير يحمل عبوة معدنية من الحليب المكثف علقت في فمه إلى الناس في قرية ديكسون بإقليم كراسنويارسك طلبا للمساعدة.. نحتاج لإنقاذ هذا الحيوان المسجل في الكتاب الأحمر الذي يضمن الكائنات التي تكاد أن تنقرض..اجتمعنا بشكل عاجل لتشكيل مجموعة لإنقاذ الحيوان".
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وأضافت المسؤولة "نحن الآن بصدد حل مشكلة النقل، ولإزارة العلبة من فم الدب يتوجب تخديره أولا، وأعطينا التصاريح اللازمة لهذا الأمر".

وأشارت راديونوفا إلى أن الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على الموارد الطبيعية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإنقاذ الحيوان."نوفوستي"


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