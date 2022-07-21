للراغبين في السفر... اليكم هذا الخبر

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أعلنت شركة طيران أميركية أنها ابتكرت نظاما جديدا لوضع البطاقة الملزمة على الحقائب، وهو ما من شأنه أن يوفر كثيرا من الوقت والجهد على المسافر.وذكرت "ألاسكا إير"، وهي شركة طيران أميركية مقر ولاية واشنطن، أنها أول شركة في الولايات المتحدة تطلق النظام الإلكتروني لوضع البطاقات على حقائب المسافرين.وأضافت الشركة، التي تتخذ من ولاية واشنطن مقرا لها، أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق هذا العام، كما ذكرت على موقعها الإلكتروني.ويتوقع أن يطرح النظام الجديد على 2500 مسافر في المرحلة الأولى في خريف العام الجاري.ويسمح النظام الجديد للمسافرين بتخطي مرحلة طباعة البطاقات الخاصة بالحقائب، عند شباك شركة الطيران، وهي مرحلة كانت تستغرق وقتا طويلا في المطارات.ويجري تفعيل هذا النظام عبر جهاز إلكتروني يشتريه المسافرون ويضعونه فوق حقائبهم، ويكون في وسعهم تفعيله من أي مكان مثل المنزل والعمل وحتى السيارة، وذلك قبل 24 ساعة من السفر، عبر طريق تطبيق على الهاتف الذكي.وأضاف أنه، بفعل النظام الجديد، سيكون بوسع الزبائن وضع حقائبهم على الحزام المتحرك فور وصولهم إلى المطار، كما سيمنح الموظفين وقتا أطول لكي يقضوه مع المسافرين الذين يطلبون المساعدة، وتقليل طوابير الانتظار.وتتم عملية التفعيل ببساطة عن طريق لمس الهاتف المستخدم في عملية التسجيل بالمطار بجهاز إصدار بطاقات الأمتعة، الذي بوسعه قراءة المعلومات الموجودة في الهاتف، والجهاز مزود بشاشة تعرض تفاصيل رحلة المسافر."سكاي نيوز عربية"