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موجة غضب في أميركا... والسبب دمية "عالم سمسم"

Lebanon 24
21-07-2022 | 08:00
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تثير مظاهر العنصرية في الولايات المتحدة استياء الكثيرين، لكن فيديو جديد لموقف عنصرية ضد أطفال، أثار موجة غضب عارمة، دفعت إلى "اعتذار".

ونشرت أم أميركية فيديو تعرضت فيه طفلتها لصغيرة للعنصرية، من قبل أحد شخصيات برنامج "شارع سمسم" الأميركي الشهير.
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وبينما تجولت دمية "شارع سمسم" في موكب كرنفالي، متفاعلة مع الأطفال، قررت الدمية تجاهل أطفال ذات بشرة سمراء، بالرغم من مناداتهم لها وحماسهم للقائها.

وانتشر الفيديو بشكل كبير، ولاقى موجة غضب، حتى من شخصيات شهيرة في الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى لانتشار فيديوهات سابقة لدمى "شارع سمسم" وهم يقومون بمظاهر عنصرية وتجاهل لأطفال سود.

وقال برنامج "شارع سمسم": "برنامج سمسم مدرك للواقعة في موقع سيسامي بفيلادلفيا، وما تعرض له الأطفال هناك غير مقبول".

وأكد البيان أن إدارة المركز التابع لهم في فيلادلفيا سيقوم بدورة تدريب "ضد العنصرية" للعاملين، كما توعدت بأن يتخذ المركز الإجراءات اللازمة. "سكاي نيوز عربية" 
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