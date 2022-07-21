إطلاق إسم زيلينسكي على حيوان متحجرة!

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أطلق العلماء على نوع جديد من اللافقاريات البحرية اسم Ausichicrinites zelenskyyi تكريما للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وتشير مجلة Royal Society Open Science العلمية، إلى أن بقايا هذا الحيوان المتحجرة عثر عليها العلماء في إثيوبيا وأطلقوا عليها اسم زيلينسكي تثمينا لـ"شجاعته وجرأته".ويذكر أن بقايا هذا الحيوان تعود إلى العصر الجوراسي (قبل 145 -201 مليون عام) وارسلت عام 2021 إلى بولندا لدراستها بصورة مفصلة.