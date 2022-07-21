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توجهوا إلى الغابة لجلب الحطب... فقتل الدب 3 منهم!

Lebanon 24
21-07-2022 | 12:39
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قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان بجروح خطيرة بعد أن هاجمهم دب بعد ظهر يوم الجمعة.

وقالت صحيفة "The Times of India" إنه قد تم التعرف على المتوفين وهم ناكول ماجي وراتان ماجي ورابي رنا.

وبحسب المصادر ، فقد توجه خمسة أشخاص من قرية سامارسينغ إلى الغابة لجلب الحطب وتعرضوا لهجوم الدب، وأنقذ رجال الغابات والشرطة والإطفاء الجرحى ونقلوا جثث الضحايا.
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وبعد الهجوم قام القرويون المحليون بتعقب الدب وقتله.

وقالت الصحيفة إن الحادث وقع في قرية سامار سينغ الواقعة غرب ولاية أوديشا يوم 17 تموز الجاري.

ويزعم المسؤولون أن راتان ماجي ذهب إلى الغابة لجمع الحطب لكنه فشل في العودة، فقرر أقاربه وصديقه الذهاب إلى الغابة والبحث عنه، ولكنهم تعرضوا لهجوم الدب أيضا.

وقد وعدت السلطات الهندية بدفع مبلغ 400 ألف روبية لأسر الضحايا (أكثر بقليل من 5 آلاف دولار أميركي).
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