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هر جامح يهاجم المارّة ويطرحهم أرضًا!

Lebanon 24
21-07-2022 | 12:47
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شهد حي الرمد بمحافظة بني سويف في مصر، حادثا غريبا من نوعه، حيث هاجم هر مسعور عددا من المارة بشوارع الحي، ما أثار حالة من الذعر والخوف بينهم.

وقال أحد المصابين، إنه أثناء عودته إلى المنزل عقب شرائه بعض الطلبات المنزلية، تفاجأ بهجوم هر يتشبث بقدميه بقوة حتى أسقطه على الأرض، موضحا أنه أصيب بكسر بالأسنان وتمكن الهر من عقره في قدمه... "عضني في رجلي بعد ما وقعت وأسناني اتكسرت".
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وأكد أن الهر عقب عقره له لم يرحل وهجم عليه مرة أخرى أثناء التقاطه أشياءه من على الأرض، موضحا أنه قام بخنق الهر المسعور ليمنعه من مهاجمته مرة أخرى وحاول التخلص منه لتفادى مهاجمته للآخرين.

وأشار إلى أنه اكتشف أنه لم يكن الضحية الوحيدة لهذا الهر، لافتا إلى أنه عندما ذهب إلى المستشفى ليتلقى المصل وجد عددا من المواطنين الذين أصيبوا من نفس القط أيضا، قائلا: مش أنا المصاب الأول ولقيت مصابين كتير وأنا باخد المصل.. القطط عندنا تسد عين الشمس. 

ولفت إلى أنه لم يتوقع يوما أن يتعرض لهجوم من القطط خاصة وأن المعروف عنها أنها كائنات لطيفة لا تعرف الغدر، حيث القط المسعور تسبب له في إصابات متفرقة باليدين والرجلين: كان قط شرس ومخالبه جامدة.
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