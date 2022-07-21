Advertisement

منوعات

وزيرة: الرجال معرضون للتحرش أكثر من النساء

Lebanon 24
21-07-2022 | 12:55
A-
A+
Doc-P-973467-637940301831551018.jpg
Doc-P-973467-637940301831551018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وزيرة التضامن المصرية، نيفين القباج، أن عدد الرجال المعرضين للتحرش والابتزاز الإلكتروني أكثر من النساء.

ولفتت الوزيرة، إلى أن واحدا من كل 10 أشخاص مستهدف بهجمة أو جريمة أو تحرش أو ابتزاز، وأن 71% من الرجال معرضون لتلك الجرائم، و70% من النساء معرضات كذلك.
Advertisement

وقالت نيفين القباج، إن "حقوق الإنسان أصبحت قضية هامة تشترك في ضمانها الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات المعنية، مضيفة أن تقنية الذكاء الاصطناعي اقتحمت الحياة الخاصة، شئنا أم أبينا".

وأوضحت القباج، خلال مؤتمر تعزيز حماية الحق في الخصوصية في سياق تحديات الذكاء الاصطناعي، أن "البيانات الشخصية أصبحت الآن مُتاحة لجميع الجهات والكيانات وعرضه لشركات الإعلانات والاختراقات".

وأكدت "ضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث تشير البيانات والأرقام إلى انتشار الجرائم الإلكترونية، وأن هناك خسائر بملايين الدولارات نتيجة الجرائم الإلكترونية".

ونوهت بأن الجرائم الإلكترونية ازدادت مع انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن الرئيس السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحق في حماية الخصوصية والحياة الخاصة ضمن أهدافها.

وتابعت قباج: من هذا المنطلق وضعت التشريعات المصرية قوانين لحماية الحياة الخاصة وجرمت انتهاكها، مبينة أن لمصر الريادة في التصدي للهجمات السيبرانية، حيث احتلت مصر الموقع 23 عالميًا ضمن 194 دولة.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن كفلت الحقوق الخاصة للمواطنين، مؤكدة أنه في نهاية العام؛ فإن جميع خدمات الوزارة، سوف تصبح مُميكنة.

واختتمت الوزيرة، قائلة: الوزارة تتبنى سياسات تضمن حماية بيانات المواطنين وتلتزم بعدم إفشائها، كما تصل عقوبة الموظف حال إفشاء بيانات خاصة بالمواطنين بالفصل من العمل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-07-21
14:00 | 2022-07-21
13:03 | 2022-07-21
13:00 | 2022-07-21
12:57 | 2022-07-21
12:51 | 2022-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website