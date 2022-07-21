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حليب الخيل.. وسيلة دولة آسيوية لجذب السياح

Lebanon 24
21-07-2022 | 13:00
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تسعى دولة قيرغيزستان إلى جذب مزيد من السياح، عبر الترويج لحليب الخيل المعروف باسم "كوميس".


ويقول سكان الدولة التي تقع في آسيا الوسطى، وكانت في السابق ضمن الاتحاد السوفيتي السابق إنهم يشربون هذا الحليب، ويستحمون به، ويؤكدون أنه مفيد لصحتهم.
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وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد الاهتمام في المشروبات المخمرة والبروبيوتك في العديد من دول العالم.

ويعد حليب الخيل المشروع الوطني في قيرغيزستان، في إشارة تظهر أهمية هذا المشروب في ثقافة البلاد، حتى أن عاصمة البلاد اسمها بشكيك وهو مشتق من المجداف المستخدم في تحريك الحليب.
 
وتطبق قيرغيزستان حملة الترويج عبر أفلام ومهرجانات خاصة، تشجع سياح البلاد على خوض تجربة نمط الحياة البدوية، من خلال النوم في خيام بمراع جبلية خصبة بالقرب من قطعان الخيول التي توفر الحليب.

ويمكن للسياح أيضا تناول الحليب المحلي الطازج، المعروف باسم "سامال" في الخيام.

وعملية حلب أنثى الخيل أكثر صعوبة من حلب البقر، وتطلب العملية من الشخص حضن فخذ هذا الحيوان لكي يبدأ عملية استخراج الحليب من جسمه.

وتستمر العملية بين منتصف مايو وحتى منتصف يوليو من كل عام، مع ظهور علامة نجمية في سماء البلاد تؤذن بنهاية الموسم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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