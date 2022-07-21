حليب الخيل.. وسيلة دولة آسيوية لجذب السياح

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تسعى دولة قيرغيزستان إلى جذب مزيد من السياح، عبر الترويج لحليب الخيل المعروف باسم "كوميس".ويقول سكان الدولة التي تقع في آسيا الوسطى، وكانت في السابق ضمن الاتحاد السوفيتي السابق إنهم يشربون هذا الحليب، ويستحمون به، ويؤكدون أنه مفيد لصحتهم.وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد الاهتمام في المشروبات المخمرة والبروبيوتك في العديد من دول العالم.ويعد حليب الخيل المشروع الوطني في قيرغيزستان، في إشارة تظهر أهمية هذا المشروب في ثقافة البلاد، حتى أن عاصمة البلاد اسمها بشكيك وهو مشتق من المجداف المستخدم في تحريك الحليب.