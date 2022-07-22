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هذه الأبراج تتظاهر بالغضب للفت الانتباه.. من هي؟

Lebanon 24
22-07-2022 | 00:40
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إليكم ، 3 أبراج تتظاهر بالغضب من أجل لفت الانتباه، حسب ما نشره موقع «pinkvilla».
 
. القوس

مواليد برج القوس لديها فهم محدود لاستيعاب الحاجة إلى الحدود والمساحة الشخصية.
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لذلك ، عندما ينشغل رفيقهم في العمل أو يتصفح هواتفهم بسعادة ، فإنهم يشعرون بالإهمال.

ويعد جزء من المشكلة هو حقيقة أن القوس يشعر أن شريكه من المفترض أن يكون مسؤولاً عن سعادته في العلاقة.

لذلك ، كلما شعروا بعدم الرضا ، فإنهم يثيرون جدالًا أو ينقلون كذباً أنهم غاضبون للفت الانتباه من صديقهم أو صديقتهم.
 
. السرطان

يمكن أن يكون مواليد برج السرطان شركاء أقوياء في العلاقات، لأن لديهم إحساسًا أقل نسبيًا بقيمتهم الذاتية.

لذا ، فإن رؤية حبيبهم في جو صحي مع الأصدقاء الآخرين قد يؤدي إلى مشاكل التخلي عن السرطان.

وهذا هو السبب في أنهم يتسببون في القليل من الدراما لجذب الانتباه.

قد يفعل السرطان هذا ببراءة في محاولة ساذجة لجذب الانتباه ، وهذا على الأرجح هو السبب في أن شريكه يغفر له في نوبة الغضب في معظم الأوقات.

. العقرب

تكتيكات برج العقرب أكثر خداعًا من علامات البروج الأخرى التي ترغب في الاهتمام.

هناك أوقات يلاحظون فيها مواليد برج العقرب أن حبيبهم لديه خطط مع الأصدقاء أو يبدو أنهم متحمسون لرحلة قادمة.

وهذا يجعل العقرب يشعر بالغيرة الشديدة لأنه يرى حبيبه له بمفرده.

ثم يتظاهر بالتهيج حتى يلغي رفيقه خططه لتهدئة العقرب المضطرب.
 
(المصري اليوم)
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