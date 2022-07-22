Advertisement

منوعات

طفلة تبلغ من العمر عامين تسقط من نافذة منزلها... و"البطل الخارق" ينقذها من الموت

Lebanon 24
22-07-2022 | 11:38
A-
A+
Doc-P-973765-637941121644251634.jpg
Doc-P-973765-637941121644251634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن رجل من إنقاذ حياة طفلة صغيرة سقطت من نافذة منزلها، في تصرف نبيل، جعلت وسائل إعلام تطلق عليه لقب "البطل الخارق".

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الجمعة، أن لقطات فيديو وثقت سقوط طفلة تبلغ من العمر عامين من نافذة منزلها في الطابق الثالث، قبل أن يمسك بها رجل كان على الرصيف واتسمت ردة فعله بالسرعة.
Advertisement
 
 وكان شين دونغ (31 عاما) يهم بصف سيارته على جانب الطريق في مدينة تونشسيانغ بمقاطعة جيجيانغ شرقي الصين، عندما سمع صوتا غريبا.

ونظر الرجل إلى الأعلى، فوجد أن طفلة رضيعة سقطت على حافة حجرية للطابق الأول، وعلى وشك السقوط على الرصيف.
 
وحاول أولا الاتصال بالشرطة، كما أظهر الفيديو إذ كان يحمل هاتفا بيده، لكنه قذف به لكي يمسك بالطفلة التي حضنها مثل أب يحضن انبته.

وكان إلى جانبه سيدة تحاول هي أيضا إنقاذ الطفلة.

ووصفت "الصن "الرجل الصيني بـ"البطل الخارق". 

ونشرت الشرطة الصينية مقطع الفيديو على موقع "ويبو"، النسخة الصينية المماثلة لموقع "تويتر".

وذكرت تقارير محلية أن الطفلة أصيبت بجروح في ساقيها ورئتيها، لكنها في حالة مستقرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:02 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
05:15 | 2022-07-22
05:15 | 2022-07-22
05:15 | 2022-07-22
09:20 | 2021-12-04
02:45 | 2022-07-22
02:45 | 2022-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website