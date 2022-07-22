طفلة تبلغ من العمر عامين تسقط من نافذة منزلها... و"البطل الخارق" ينقذها من الموت

تمكن رجل من إنقاذ حياة طفلة صغيرة سقطت من نافذة منزلها، في تصرف نبيل، جعلت وسائل إعلام تطلق عليه لقب "البطل الخارق".



وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الجمعة، أن لقطات فيديو وثقت سقوط طفلة تبلغ من العمر عامين من نافذة منزلها في الطابق الثالث، قبل أن يمسك بها رجل كان على الرصيف واتسمت ردة فعله بالسرعة.

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وكان شين دونغ (31 عاما) يهم بصف سيارته على جانب الطريق في مدينة تونشسيانغ بمقاطعة جيجيانغ شرقي الصين، عندما سمع صوتا غريبا.



ونظر الرجل إلى الأعلى، فوجد أن طفلة رضيعة سقطت على حافة حجرية للطابق الأول، وعلى وشك السقوط على الرصيف.