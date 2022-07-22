احتيال عبر "واتساب"... سرقة منها آلاف الدولارات برسالة نصية!

تلقت أم تعيش في أستراليا اسمها، جان لينتون، رسالة على تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، من شخص قال إنه ابنها.



وفي التفاصيل التي سردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الشخص الذي يدعي أنه ابنها إن هاتفه الذكي الذي كان بحوزته انكسر، ويتكلم معها حاليا من هاتف جديد برقم جديد.

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وفي الرسالة، طلب "الابن المزعوم" من الأم مبلغا ماليا قدر بنحو 4500 دولار.



ويعيش ابن السيدة الاسترالية في الولايات المتحدة.



وبدافع من مشاعر الأمومة الجياشة، حوّلت الأم بلا تردد المبلغ المالي المطلوب إلى تفاصيل الحساب البنكي الذي كان في رسالة "واتساب" فورا.