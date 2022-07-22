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مراهق يعتدي على طفلة جنسيًّا!

Lebanon 24
22-07-2022 | 11:48
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أعلن محامي الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات، والتي تعرضت لاعتداء وهتك عرض، داخل مركز ترفيهي شهير في محافظة أسيوط في مصر، إن الطفل المتهم في هذه القضية أُحيل إلى محاكمة عاجلة.

وأضاف محامي الطفلة، أن الطفل المتهم، البالغ عمره 13 عاما، أنكر خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليه، ولكن تحريات المباحث أثبتت حدوث واقعة التعدي على الطفلة، مشيرا إلى أن تقرير الطب الشرعي أثبت أنه يجوز حدوث واقعة التعدي، طبقا لرواية الطفلة المجني عليها.
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وتعود أحداث الواقعة، إلى يوم الجمعة الماضي، الموافق 15 من شهر تموز الجاري؛ حيث تقدمت أسرة طفلة، تبلغ من العمر 4 سنوات في محافظة أسيوط، بلاغا، إلى قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد بتعرض ابنتهم للتعدي وهتك العرض في مركز ترفيهي شهير، على يد أحد العاملين في المركز، يبلغ عمره 13 عاما.

وألقت قوات الأمن، القبض على المتهم، وتم عرضه على النيابة في اليوم التالي؛ ومباشرة التحقيقات معه.

وفي وقت سابق، قال والد الطفلة، إنه في أثناء تواجد ابنته وزوجته بأحد مراكز الترفيه الشهيرة في محافظة أسيوط؛ أرادت ابنته قضاء حاجتها، فذهبت إلى دورة المياه، وعند خروجها، كانت تبكي، وأخبرت والدتها أن أحد الأشخاص تعدى عليها، وعند خروجه من دورة المياه؛ أخبرت والدتها مشيرة إليه بأنه هو من تعدى عليها.
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