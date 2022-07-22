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العثور على كنز "لا يقدر بثمن" على أحد اليخوت

Lebanon 24
22-07-2022 | 16:00
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أعلنت السلطات الأميركية، الأربعاء، عن عثورها على ما يبدو أنه بيضة فابريجيه فاخرة، في يخت صادرته من أوليغارش روسي في فيغي، بحسب "سي أن أن". 

وكانت السلطات قد اصطحبت اليخت الذي يبلغ ثمنه 300 مليون دولار،  والمملوك للأوليغارش سليمان كريموف، إلى ميناء سان دييغو الشهر الماضي. 
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وكشفت نائبة المدعي العام الأميركي، ليزا موناكو، في منتدى آسبن الأمني، أن العثور على تلك الجوهرة يعد أحد أكثر الاكتشافات "إثارة للاهتمام" التي توصل إليها فريقها.

وقالت موناكو: "من المهم أن نظهر للروس إننا سنفعل كل مابوسعنا لتتبع مكاسبهم غير الشرعية". 

وتعد بيضة فابرجيه من أجمل الأعمال الفنية، إذ صنعها صائغ المجوهرات والذهب، بيتر كارل فابرجيه، بناء على طلب من عائلة رومانوف القيصرية في روسيا.

وقد أصبح بيض فابرجيه مثالًا للرفاهية والترف منذ أن كلف قصير روسيا، ألكسندر الثالث، صائغا شابا بصنع واحدة كهدية لزوجته ماريا عام 1885 .

وصار ذلك فيما بعد تقليدا لعائلة رومانوف لثلاثة عقود. 

وتصنع تلك التحف يدوياً من الذهب والوماس والأحجار شبه الكريمة، كاللؤلؤ والزمرد، وتتميز كل من هذه التصاميم بطبقات من المينا الزجاجية وأوراق الذهب والقطع المعدنية.

وتتراوح أحجام بيض فابرجيه من ثلاث إلى خمس بوصات، ويستغرق صنعها عاماً واحداً أو عامين. وفي بعض الأحيان، تحتوي البيضة على مفاجأة كساعة أو صورة مصغّرة.

وقالت موناكو إنه إذا تم إثبات أن البيضة المرصعة بالجواهر أصلية فإنها ستجعلها واحدة من القلائل المتبقية في العالم وتبلغ قيمتها ملايين الدولارات.
المصدر: الحرة
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