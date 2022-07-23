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منوعات

جريمة مروعة.. خيّم معهم ثم قتلهم وانتحر!

Lebanon 24
23-07-2022 | 08:00
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أعلنت إدارة السلامة العامة بولاية أيوا الأميركية انه تم العثور على جثث 3 أشخاص قتلوا بالرصاص أمس الجمعة، في متنزه ماكوكيتا بالولاية، إضافة إلى جثة مطلق النار.

 

وجرى استدعاء الشرطة في الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي إلى المنتزه، حيث عثروا على جثث القتلى في أحد المخيمات في حين كان أحد المخيمين مفقودا، وترجح الأخبار أن المخيم الرابع هو القاتل.

 

وقالت الإدارة في بيان إن الضباط عثروا بعد البحث على جثة المسلح الذي أطلق النار على نفسه فيما يبدو، بغرب المنتزه.

 

وقالت مصادر أميركية إن القاتل كان يخيم مع المخيمين الثلاثة في المنتزه، ولم تكشف عن السبب الذي دفعه لقتلهم.

 

وقالت الإدارة إن مطلق النار هو أنتوني أورلاندو شيروين (23 عاما) من دون أن تكشف عن هوية الضحايا.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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