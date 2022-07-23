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وزيرة توجه رسالة قبل محاكمة نجلها بتهمة القتل المزدوج... ماذا قالت؟

Lebanon 24
23-07-2022 | 14:00
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نشرت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" وذلك قبل محاكمة نجلها بتهمة القتل المزدوج في أميركا.

وجاءت الرسالة التي نشرتها الوزيرة نبيلة مكرم عبر حسابها الرسمي على فيسبوك كالتالي:
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"من حبة القمح لرغيف العيش..
ممكن تكون أنت شخصيا من سنابل القمح، عايش هادى شكلك لطيف تحت الشمس.
ممكن فى يوم تتقطع من جذورك، وتتطحن، وبعدها تتخزن فى صوامع بعيده، وبقوه تتعجن
وتدخل كمان الفرن تحت نار عالية،...طيب ليه وإيه الهدف.
ماهو فى الآخر بتتحول لرغيف العيش مفيد للأكل وللشبع.
وبتعرف أن ألمك ومعاناتك كانوا مهمين للخير وللنفع،
ثق فى اللى خلقك، واللى أنت ماشى فى حماه وظله
هو سندك فى اختبارك، وحيجي يوم قريب وحتشكره".

وفي وقت سابق، علقت الوزيرة نبيلة مكرم على واقعة اتهام نجلها بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام، قائلة إنها وأفراد أسرتها يتعرضون لمحنة شديدة ويمرون بوقت عصيب، على إثر اتهام نجلها بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة، وهذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن. 

وذكرت أن قيامها بواجبها كوزيرة في الحكومة المصرية لا يتعارض إطلاقا مع كونها أمًّا مؤمنة تواجه بشجاعة محنة نجلها، مؤكدة أنه مهما كانت العواقب فإنها كوزيرة ستتحمل مسؤوليتها تجاه منصبها ومقتضيات العمل به، وأنها تفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام. 

وطلبت وزيرة الهجرة المصرية الدعاء لها ولأسرتها، قائلة: "كأم، أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنة، وأدعو معكم لابني رامي وللضحايا الذين لقوا ربهم".  

وطالبت أيضا وسائل الإعلام بتحري الدقة في ما تنشره، و"مراعاة الصدق والإنسانية في تعاملها مع تلك المحنة التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكمًا لا يزال في علم الغيب، وفي ضمير القاضي"، حسب قولها. 
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