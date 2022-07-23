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رجل يقتل زوجته حرقًا في بث مباشر!

Lebanon 24
23-07-2022 | 07:37
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أعدمت محكمة صينية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، يوم السبت، رجلا أدين بجريمة قتل لإشعاله النار في زوجته السابقة، في قضية أثارت غضبا ورعبا بشأن حالات العنف المنزلي.

وقالت محكمة الشعب في نغاوا التبتية وتشيانغ في بيان قصير صدر على الإنترنت صباح السبت، إنها نفذت حكم الإعدام في تانغ لو.
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وأشعل تانغ النار في زوجته السابقة في أيلول 2020 بينما كانت تبث بثا مباشرا على منصة الفيديو القصيرة "دوين"، وتوفيت المرأة البالغة من العمر 30 عاما، والمعروفة على الإنترنت باسم لامو، متأثرة بجراحها بعد بضعة أسابيع.
 
وكانت شقيقة لامو قد أخبرت "ذا بيبر"، وهي وسيلة إعلامية رسمية مقرها شنغهاي، أن أختها عانت من العنف المنزلي على يد تانغ لسنوات وقررت الطلاق منه نتيجة لذلك.

وأثارت القضية إدانة وغضبا على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد بسبب المحنة التي يمكن أن تواجهها النساء بسبب العنف المنزلي الذي يمكن أن يتعرضن له.

واحتجزت الشرطة الرجل بعد أيام قليلة من انتشار أنباء الهجوم، واستأنف تانغ القرار لكنه خسر الاستئناف في كانون الثاني من العام الجاري، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".
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