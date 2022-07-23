رجل يقتل زوجته حرقًا في بث مباشر!

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أعدمت محكمة صينية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، يوم السبت، رجلا أدين بجريمة قتل لإشعاله النار في زوجته السابقة، في قضية أثارت غضبا ورعبا بشأن حالات العنف المنزلي.وقالت محكمة الشعب في نغاوا التبتية وتشيانغ في بيان قصير صدر على الإنترنت صباح السبت، إنها نفذت حكم الإعدام في تانغ لو.وأشعل تانغ النار في زوجته السابقة في أيلول 2020 بينما كانت تبث بثا مباشرا على منصة الفيديو القصيرة "دوين"، وتوفيت المرأة البالغة من العمر 30 عاما، والمعروفة على الإنترنت باسم لامو، متأثرة بجراحها بعد بضعة أسابيع.