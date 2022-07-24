عريس يختار حصانًا كـ "إشبين" له بحفل زفافه! (صورة)

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في المعتاد يختار العريس أفضل أصدقائه ليكون "إشبين" له بحفل زفافه كما تفعل العروس التي تختار وصيفاتها بعناية، وتختار معهن الزى الموحد الذى يظهرن به بحفل زفافها، لكن بول بويلز البالغ من العمر 47 عامًا، من مقاطعة دورهام، فاجىء عروسته كاى البالغة من العمر 48 عاماً، بحفل زفافهما باصطحابه حصان كـ"إشبين" له بدلاً من أن يصطحب صديق له، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.رتب العريس اصطحاب الحصان "إريك" الذي اشتراه العام الماضي، كـ"اشبين" له بحفل زفافه، الذي أقامه في فندق جورج واشنطن، وفي الوقت نفسه، طلب بول أيضًا من الفندق تشغيل أغنية Black Beauty أثناء دخول كاي إلى قاعة الزفاف، ليجعل الحفل مستوحى من أفلام ديزني.برغم من حماس بول مدير متجر في Lidl لمشاركة الحصان، فقد اعترف: " كانت كاي خائفة للغاية عندما رأت إريك"، وأشار إلى إنه لم يكن يخطط لجعل أي شخص " اشبين " في البداية، لأنه لم يرغب أن يضغط على أي أحد من أصدقائه.وأضاف: " لم أركب حصان من قبل حتى تموز 2021 ، ولم أستقل إريك فعليًا حتى تشربن الاول ولقد مرت ستة أشهر قبل الزفاف وطوّرت علاقتي مع إريك وظننت أنني أريده في حفل الزفاف وذهبت إلى الفندق مع إريك، وكانت مهمة سرية بعض الشيء وقد تجولت حول المكان و أمضيت الأشهر القليلة التالية في التدرب في ساحة داخلية لأجعله يعتاد على المقاعد وما شابه ذلك بينما جعلت صديقى ستيف يرتدي ملابس الفروسية."