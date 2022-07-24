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بسبب انتهاك حقوق الذباب.. متحف ألماني يزيل عملا فنيا!

Lebanon 24
24-07-2022 | 08:00
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أزال متحف في مدينة فولفسبورج الألمانية، مؤخراً، تركيبا فنيا مثيرا للجدل للفنان الإنجليزي داميان هيرست، بعد أن قدمت مجموعة حقوق الحيوان PETA ، شكوى بشأن قتل الذباب، فرغم أن الذباب عموما يُنظر إليه على أنه آفات مزعجة يجب إبادتها أو على الأقل إبقائها بعيدًا، لكن التركيب الفني المثير للجدل الذي يتميز بضوء الأشعة فوق البنفسجية القاتل للذباب أثار غضب مجموعة حقوق الحيوان PETA وأثار جدلا واسعا حول حقوق الحشرات الطائرة.
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ولهذا السبب تمت إزالة العمل الفني "مائة عام (1990)"، للفنان ورجل الأعمال الحائز على جوائز داميان هيرست، مؤخرًا، من متحف كونستموسيوم فولفسبورج، بعد أن قدمت PETA "بيتا"، وهي منظمة أميركية تطالب بمساواة حقوق الحيوانات، شكوى تدعي أنها تنتهك قانون رعاية الحيوان في ألمانيا، الذي يحظر قتل أو إيذاء الحيوانات بدون سبب مناسب، فيما لم يتم تحديد ما إذا كان الذباب يخضع لهذا القانون أم لا، لكن القرار أثار بالفعل جدلا فى ألمانيا.

بدوره، قال بيتر هوفكين، من بيتا بألمانيا، لصحيفة braunschweiger، "قتل الحيوانات لا علاقة له بالفن، إنه يظهر فقط غطرسة الأشخاص الذين لن يتوقفوا عند أي شيء من أجل مصالحهم الخاصة".

من ناحية أخرى قال ممثلو المتحف، إنهم لا يعتقدون أن الذباب مشمول بقانون رعاية الحيوان، مضيفين أنهم سيسألون الفنان عما إذا كان سيوافق على استبدال الذباب الحقيقي بالذباب الاصطناعي، ومع ذلك، فإن القيام بذلك من شأنه أن يفسد على الأرجح الفكرة الكاملة للتركيب الفنى.


(اليوم السابع)
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