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منوعات

هذه الأبراج تتأخر دائماً عن مواعيدها... هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
24-07-2022 | 00:30
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الالتزام بالمواعيد من أكثر الأشياء التى تعطى انطباعًا إيجابيًا عن الشخص، سواء كان الموعد لقاء عمل، أو مقابلة عادية، لكن بعض الأشخاص قد يتأخروا عن أي موعد مهما كانوا مستيقظين قبلها بوقت كافٍ، وقد لا يكون التأخير عن قصد منهم لكن المشكلة غالبًا تكون كيف يتم تخطيط الوقت الذي لديهم، ما يسبب لهم الكثير من الإحراج، ويوجد بعض الأبراج الفلكية المشهورة بتأخيرها دوماً في المواعيد وفقاً لموقع"romper".
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برج الدلو
مولود برج الدلو غير موثوق به، ويميل إلى أن يكون مفكرا بشكل كبير وعميق، ما يعني أنه مشغول بأفكاره ما يجعله يتأخر، وهو مستقل بشدة ويكره أن يتحكم به أحد، ويمكن أن يعمل في مهنة الكتابة أو التصوير الفوتوغرافي مما يمكنه التحكم في الجدول الزمنى لديه، مع الحصول مع وقت لأفكاره.

برج الحمل
مولود برج الحمل يتسم بالثقة الكبيرة بالنفس والقيادة ما يجعله أكثر عرضة للتأخير، وبسبب الشعور الزائد بتقدير الذات ينقص الوعي الذاتي، وتجد أنه لا يملك القدرة على الاهتمام بوقت الأخرين، ولا يعطي أولوية للحضور في الوقت المحدد، وبرغم تأخر مولود برج الحمل، ولكن الثقة الكبيرة التي يتمتع بها حتى لو تأخر تجعل الناس لا يبتعدون عنه.

برج الجوزاء
إن مولود برج الجوزاء طبيعته تجعله اجتماعيا، قد يضع خططا ثم يشتكي من ذلك، ويورط نفسه في الكثير من الالتزامات والخطط مما يجعله يتأخر فضلاً عن تردده الذي يجعله يتأخر أحيانًا لوقوفه أمامه دولاب الملابس لتحديد ما الذي يمكن ارتدائه، ويميل لاتخاذ خيارات سيئة.

برج السرطان
مولود برج السرطان يريد أن يكون في موعده المحدد، لكن من كثرة قلقه في كل شيء يتأخر، من حيث الملابس التي يجب أن يتم ارتدائها، وما الطريق الذي يجب أن يسلكه، وقد يفضل البقاء في المنزل على الخروج، وهو إذا كان سيخرج ويتأخر، يمكن أن يقترح أن يظل بالمنزل بدلا من ذلك، لأنه سوف يتأخر لأنه لا يريد أن يخرج.

برج الأسد
مولود برج الأسد يتأخر في أغلب الأوقات لأنه يظن أن القواعد لا تنطبق عليه، ولديه اقتناع أن وصوله قد يأخذ الانتباه فور وصوله، وبرغم أن الأسد يحب أصدقائه ولكن لديه قناعة أنه لا شيء يمكن أن يبدأ بدونه.

برج القوس
مولود برج القوس لديه شعور عالي بالتفاؤل وحب المغامرة، ولا يحب أن يلتزم بجدول زمني، ويعتقد أن الكون سيخرجه من أي مأزقه قد يقع فيه، لأنه مرتاح بجدوله الزمني.
 
(اليوم السابع)
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