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ما تروه أولاً في هذه الصورة يكشف عن أهم سمات شخصيتكم!

Lebanon 24
24-07-2022 | 14:00
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يعتبر الكثيرون الأوهام أو الخدع البصرية، التي تنتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيلة جيدة للتسلية وتنشيط العقل؛ خاصة نوعية الخدع البصرية التي قد تخبرك عن سمات شخصيتك.

وقد نشر موقع "جارغان جوش" Jargan Josh خدعة بصرية، وهي عبارة عن صورة لمنظر طبيعي قد يحتمل عدة تفسيرات، بحسب ما تراه عيناك أولاً في الصورة.
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فماذا ترى أولا عزيزي القارئ عند النظر لهذه الصورة؟

ففي الصورة التي رسمها الفنان المكسيكي الشهير أوكتافيا أوكامبو؛ يمكنك رؤية سيدة وخيول وطيور، إلا أن رؤية كل عنصر من عناصر الصورة قد يكون له تفسير مختلف.

الخيول
تشير الخيول إلى قوة دافعة بداخلك تدفعك إلى بذل قصارى جهدك لنفسك. فإذا رأيت الخيول أولا، فأنت شخص يمكنه إنشاء توازن بين شخصيتك الغريزية ونسختك المروّضة أيضًا. أنت شخص قوي الإرادة وعاطفي في القلب ولكن بوجه حجري. أنت متحمس لرغباتك وترغب في الوصول إلى السماء.

الطيور
إذا رأيت الطيور تحلق عالياً في السماء أولا، فأنت شخص جريء وطموح للغاية. أنت شخص حازم وحاسم. قد تبدو غير حساس للكثيرين في بعض الأحيان بسبب طبيعتك الطموحة.

وفي حال رأيت الطير يشكل شفاة السيدة أولا، فأنت شخص مسالم في القلب. كما أنك ودود وعاطفي أيضًا.

وجه السيدة
أما إذا رأيت السيدة أولا في الصورة، فبإمكانك النظر إلى ما هو أبعد من الناس في الحياة. أنت شخص حساس ولديك لمسة من الرعاية والعاطفة للأشخاص في حياتك. تحب أن تكون مضيفًا في الحفلات وغالبًا ما تكون ناجحًا في كل ما تفعله. أنت أيضًا شخص منظم للغاية.
 
ماذا لفت نظرك أولا بالصورة؟
 
(العربية)
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