الحمل

تحسّن الأحوال يمنحك طاقة أكبر في العمل، وتحصد ثمار ذلك قريبا جدّاً عبر نجاح أحد مشاريعك التي حاز ثقة الجميع

الثور

الأجواء الإيجابية هي الفارق بالنسبة إليك، وهذا ما ينعكس ارتياحاً كبيراً على العلاقة بالزملاء وعلى أجواء العمل بشكل عام

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الجوزاء

تبدو الأعمال ضاغطة ومتعبة، لكن لا تفسح في المجال أمام أحد ليخدعك أو يغرّ بك ويوقعك في فخ الاحتيال

السرطان

لا تؤجل العمل المطلوب منك إنجازه مرة جديدة، فهذا يؤثر في مستقبلك ويترك انطباعاً غير إيجابي حول قدراتك الفعلية

الأسد

ينذر هذا اليوم بالمشكلات والعقوبات وتمر بتجربة صعبة، فتجنّب الاخطاء والتهور والتسرّع

العذراء

تقدم هذا اليوم على عمل غير متوقع، يضمن لك مستقبلاً مشرقاً ويرفع من معنوياتك ويزيدك ثقة بالنفس

الميزان

أنصح لك التحلّي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الانفعالات في العمل، وتصرف بوعي مع الزملاء فهذا أفضل لك ولهم

العقرب

يوم دقّيق قد يحمل خيبة لبعضهم وفراقاً لبعضهم الآخر، أو تراجعاً عن قرار وبلبلة في الاتصالات وسوء تفاهم بين الزملاء

القوس

تبدأ هذا اليوم بنشاط وحيويّة وتفرح لعودة الحياة المهنية إلى طبيعتها وعودة العلاقات الطيبة مع الزملاء

الجدي

عراقيل مفاجئة لن تثنيك عن القيام بما تخطط له منذ زمن، لكن تردّدك في الإقدام يجعلك ضعيف الإرادة أمام المحيطين بك، فكن جريئاً وغامر

الدلو

تبستم لك الاقدار وتحمل إليك خبراً سارّاً أو فرصة ممتازة أو تصحيحاً لوضع آلمك، قد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ

الحوت

تحقق تقدماً ملموساً اليوم في مجال العمل يساعدك على أن ترتقي و تتأهل لمنصب جديد