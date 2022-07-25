فضيحة: زوجة مؤسس غوغل خانته مع "صديقه" إيلون ماسك.. وهكذا رد الأخير (صورة)

كشف تقرير من صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الأحد، عن سبب طلاق مؤسس شركة غوغل من زوجته، مشيرا إلى أن القصة تحمل في طياتها "خيانة" من صديقه، إيلون ماسك.

وقالت الصحيفة إن سبب تقديم الملياردير سيرغي برين، مؤسس شركة غوغل، لطلب الطلاق من زوجته نيكول شاناهان، هو خيانتها له مع "صديقه" إيلون ماسك، في تقرير صادم.

ووفقا للصحيفة الشهيرة، فأن نيكول أقامت علاقة مع إيلون ماسك في كانون الأول الماضي، خلال حضورهما لمعرض فني بمدينة ميامي.

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يذكر أن سيرغي برين، الذي تبلغ ثروته 95 مليار دولار، قدم طلبا للطلاق من زوجته في كانون لثاني الماضي، مشيرا إلى أن "الخلافات" هي السبب في الطلاق.

وقالت مصادر إن شاناهان ستحصل على مليون دولار فقط للطلاق، بسبب اتفاق قبل الزواج بينها وبين مؤسس غوغل.

وفاجأ التقرير الجديد الكثيرين، بسبب الصداقة التي تجمع برين وماسك، خاصة وأن الأول ساعد "بقرض سخي" إيلون ماسك عندما أطلق شركة تسلا قبل أعوام.

الا ان رئيس شركة تسلا إيلون ماسك رد في ساعة متأخرة من مساء الأحد عبر تويتر على التقرير، وقال إنه وسيرغي برين المؤسس المشارك لشركة غوغل ما زالا صديقين ونفى ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة برين نيكول شاناهان.

ورفض ماسك التقرير وقال: "أنا وسيرغي صديقان وكنا في حفلة معا الليلة الماضية. لقد رأيت نيكول مرتين فقط خلال ثلاث سنوات وفي المرتين مع العديد من الأشخاص الآخرين. ليس هناك علاقة رومانسية".