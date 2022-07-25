عمرهما 100 عام... هكذا احتفلا بعيد زواجهما

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احتفل زوجان من ولاية أوهايو الأمريكية الشهر الماضي بمرور 79 عاما على زواجهما، واحتفلا هذا الأسبوع بمرور 100 عام على ميلادهما.انضم أفراد العائلة والأصدقاء والجيران وأعضاء الكنيسة للزوجين، في كنيسة إيتون رود في هاميلتون، أوهايو حيث أقيم حفل عيد ميلاد مشترك. وُلدت جونيو ماليكوت في 13 يوليو 1922 ، بينما وُلد زوجها هوبيرت ماليكوت بعد 10 أيام، في 23 يوليو 1922.زوجان يحتفلان بـ 100 عام على ميلادهما و79 عاما على زواجهماقال هوبيرت ماليكوت لشبكة فوكس نيوز ديجيتال في مقابلة عبر الهاتف: "نحن نعيش مع بعضنا منذ 79 عاما وفجأة أصبحنا بعمر 100 عام".والتقى الزوجان منذ فترة طويلة لأول مرة في كنيسة إيتون رود للرب في عام 1941 ، التي كانت تحت اسم مختلف في ذلك الوقت.يتذكر هوبيرت قائلا: "بعد انتهاء الخدمة في أسفل الشارع ... ذهبت إلى محل لبيع الآيس كريم، وهناك التقيت بجونيو وحصلنا على الآيس كريم وتحدثنا وقضينا فترة ما بعد الظهيرة معا، لم تكن هناك سيارات أو أي شيء، لذلك ذهبت هي في طريقها وذهبت أنا، لقد فكرت نوعا ما في كيفية إجراء الاتصال، وقررت أن الكنيسة هي أفضل مكان".وتابع: "أتى يوم الأحد وذهبت إلى الكنيسة، وكانت هي هناك، جلسنا معا وتحدثنا وكانت علاقتنا جيدة، كررنا الروتين لبضعة أسابيع، وكان أول موعد لقاء رسمي لنا في معرض المقاطعة المحلي".وأضاف: "لم أكن أعرف حقا ماذا أفعل، كنت بالكاد في التاسعة عشرة من عمري، وكنت شابا من أبناء الريف، وفكرت، إنها تبدو جميلة مرتدية اللون الأحمر، مدت يدها، وعانقتها قليلا وأعطيتها قبلة".استمرت صداقتهما وعلاقتهما الغرامية في الازدهار لمدة عام، في نوفمبر 1942 التحق هوبيرت بالبحرية الأمريكية للقتال في الحرب العالمية الثانية، أجرى تدريبه في المحطة البحرية Great Lakes في إلينوي، ثم ذهب بعد ذلك إلى نيوبورت ، رود آيلاند ، لمدة خمسة أشهر في مدرسة الطوربيد.قال هوبيرت:"مر الوقت بسرعة، كنا بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن ما يجب القيام به، قررنا أن الوقت قد حان للزواج"، وأضاف: "لقد كان زواجًا سعيدًا للغاية".تحدثت جونيو بشكل متقطع بسبب تقييد الكلام بعد إصابتها بسكتة دماغية قبل عامين، لكنها أكدت أن زواجهما كان سعيدا وأنهما كانا على توافق.أكدت ابنتهما جو ماليكوت، لشبكة فوكس نيوز ديجيتال، أنها لا تتذكر مرة واحدة قال فيها والداها كلمة قاسية تجاه بعضهما البعض.قال هوبيرت :"كان موقفنا أنك لا تؤذي من تحب، وإذا كانت لديك مشكلة أو شجار تحدث عنها وحل المشكلة واستمر في حياتك".أضاف هوبيرت: "زوجتي بخلفيتها الموسيقية، كانت مديرة جوقة تصنع الكانتات لعيد الميلاد، وقد قامت بعمل جيد حقا، لقد قلت دائما أن المنزل السعيد هو مكان وجود الله، لقد كانت مجرد حياة جيدة، العمل الجماعي الجيد، يعني منزلا جيدا".قال هوبيرت إنه غير متأكد من سبب كونه وزوجته محظوظين بما يكفي لمشاركة عيد ميلادهما المائة معا، لكن ابنتهما جو قالت إنه من المحتمل أن يكون ذلك في جيناتهما.ويعتني أحفاد الثنائي بهم، وأشار هوبيرت إلى أن لديهما سبعة أحفاد و11 من أبناء الأحفاد." nypost"