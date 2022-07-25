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سيارة تقتحم شاطئا مكتظا وتستقر في الماء (فيديو)

Lebanon 24
25-07-2022 | 16:00
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قال مسؤولو سلامة الشواطئ إن سائق سيارة، عانى على ما يبدو من حالة طوارئ طبية، اقتحم شاطئ دايتونا بولاية فلوريدا الأميركية، بعد ظهر يوم الأحد، قبل أن تندفع سيارته براكبيها إلى المياه.

وأوضحت تامرا مالفورس، نائبة رئيسة الإنقاذ في مقاطعة فولوسيا، أن سيارة نزلت على منحدر الشاطئ قبل الساعة الخامسة مساءً بقليل، واصطدمت بكابينة تحصيل قبل أن تندفع بركابها إلى مباه البحر.
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وقالت مالفورس إن السائق بدا يعاني من حالة طبية، دون الخوض في التفاصيل.
 
وأضافت أنه تم نقل ما لا يقل عن 5 أشخاص إلى المستشفيات المحلية لأسباب احترازية، بما في ذلك ركاب السيارة الأربعة، وصبي صغير كان في الماء في ذلك الوقت.

وتابعت لشبكة "سي إن إن"، إن الصبي كان في حالة مستقرة في وقت متأخر من بعد ظهر الأحد.

وتظهر اللقطات سيارة سيدان بيضاء نزلت إلى المياه، قبالة شاطئ دايتونا، مع تلف واضح في المصد الأمامي والأبواب الخلفية.

وقال الأشخاص، الذين رأوا السيارة تمر عبر كشك الرسوم وتمضي على الرمال، إن مجموعة من 15 شخصًا على الأقل قفزوا من طريقها قبل أن تصطدم السيارة بالمياه.

وقالت شاهدة، كان ابنها في الماء، إنها هرعت للبحث  عنه عندما رأت إلى أين تتجه السيارة.
 
بينما أفاد شاهد آخر بأن المصطافين على الشاطئ هرعوا للمساعدة.

ولم يفصح المسؤولون عن معلومات بشأن السائق، ويقولون إن التحقيق في الحادث مستمر.
 
(الحرة) 
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