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عروس تتأخر عن زفافها بسبب إلغاء 3 سائقي توصيل طلبها... وشخص غريب ينقذ الوضع!

Lebanon 24
26-07-2022 | 02:00
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ما الذي يجب أن يفعله سائق سيارة في لندن عندما يرى عروسًا على جانب الطريق تطلب توصيلها؟

كان مارك ستين آدمسون في طريقه إلى لم شمل مع أصدقائه عندما شاهد العروس، التي بدت مفجوعة، وأخبرته أن 3 سائقي توصيل ألغوا طلبها مع انتظارها هي والرجل الذي كان يحمل فستانها وشقيقتها.
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لذا قرر آدمسون مساعدتها وانطلقوا إلى كنيسة الثالوث المقدس في برومبتون على بعد قرابة 10 أو 15 دقيقة من مكانهم.

بعدما أوصلها، تم دعوة السائق إلى حفل الزفاف، لكنه رفض قائلًا إنه تأخر عن لم شمله مع أصدقائه، تمنى لهم حفل زفاف رائع، وتوجه بعدها إلى أصدقائه بعد المساهمة في هذا الزواج.
 
(سي ان ان)
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