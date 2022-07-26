بسبب ارتفاع الحرارة.. "نوافير" برج إيفل تتحول لحمام سباحة (صور)

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، خلال هذه الأيام، صور لمواطنين فرنسيين، اجتمعوا بجانب نافورة مجاورة لبرج إيفل، بالعاصمة باريس، وقاموا بالسباحة داخل ميائها من أجل التخلص من حرارة فصل الصيف الشديدة.

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وهذه النافورة، تُعرف لدى الفرنسيين بـ«Jardins du Trocadéro» أو حدائق تروكاديرو.



وهي عبارة عن مساحة مفتوحة، تقع في الدائرة السادسة عشرة في باريس، يحدها من الشمال الغربي أجنحة Palais de Chaillot ومن الجنوب الشرقي نهر السين وPont d’Iéna، مع برج إيفل على الضفة المقابلة للسين.





حدائق بُنيت عام 1937، وتحيط بها الكثير من المزارات السياحية المميّزة أشهرها برج إيفل، إلى جانب أنها تضم ما يقارب من 56 حوض يحتوي على أجمل التماثيل والمنحوتات لأشهر الفنانين الفرنسيين.

وتخلق نوافير المياه الموجودة داخل الحدائق، مثل نافورة وارسو و12 نافورة أخرى أعمدة من المياه بارتفاع يصل إلى 12 مترًا.

ويزور الفرنسيون هذه الحدائق في النهار للسباحة داخلها للتخلص من حرارة الجو الساخنة، كما يقومون بزيارتها ليلًا وذلك لالتقاط الكثير من الصور التذكارية المميّزة فيها.

وتنصح شركات السياحة، والمقيمين بباريس، القدامين إلى باريس بزيارة حدائق تروكاديرو، والحصول على قسط من الاستراحة بداخلها، حيث يعتبرها العامة هناك من أجمل الحدائق في فرنسا. حدائق بُنيت عام 1937، وتحيط بها الكثير من المزارات السياحية المميّزة أشهرها برج إيفل، إلى جانب أنها تضم ما يقارب من 56 حوض يحتوي على أجمل التماثيل والمنحوتات لأشهر الفنانين الفرنسيين.وتخلق نوافير المياه الموجودة داخل الحدائق، مثل نافورة وارسو و12 نافورة أخرى أعمدة من المياه بارتفاع يصل إلى 12 مترًا.ويزور الفرنسيون هذه الحدائق في النهار للسباحة داخلها للتخلص من حرارة الجو الساخنة، كما يقومون بزيارتها ليلًا وذلك لالتقاط الكثير من الصور التذكارية المميّزة فيها.وتنصح شركات السياحة، والمقيمين بباريس، القدامين إلى باريس بزيارة حدائق تروكاديرو، والحصول على قسط من الاستراحة بداخلها، حيث يعتبرها العامة هناك من أجمل الحدائق في فرنسا.

وتفتح الإدارة المسؤولة عن حدائق تروكاديرو، أبوابها للعامة على مدار الـ24 ساعة، طيلة أيام الأسبوع، والدخول مجانًا.

(المصري اليوم)