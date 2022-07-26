Advertisement

منوعات

شخصيتهم مسيطرة... مواليد هذه الأبراج يستغلون الضعفاء!

Lebanon 24
26-07-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-974730-637944151261022214.jpg
Doc-P-974730-637944151261022214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إليكم 3 أبراج تستغل الضعفاء، حسب ما نشره موقع «pinkvilla».
 
- الحمل
Advertisement
لدى برج الحمل إحساس غريب بالعدالة، لأنهم من المتنمرين الرئيسيين، إذا تمكنت من الوقوف في وجه صديقك من برج الحمل، فسيتركك وحدك مع وضع حدود معك.

ومع ذلك، إذا كنت شخصًا غالبًا ما يتم اعتباره أمرًا مفروغًا منه، فسيستفيد منك ويعتبره فوزًا، وغالبًا ما يكون لديهم مجموعة من الأصدقاء يتمتعون جميعًا بشخصيات قوية ومهيمنة.

-الجوزاء
نظرًا لقاعدة معارفهم الواسعة الانتشار، غالبًا ما يتمتع الجوزاء بكونه السلطة التي لا منازع لها في أي موضوع، وعلى الرغم من أنهم غالبًا ما يكونون صادقين جدًا، إلا أن صراحتهم في بعض الأحيان هي التي تؤذي الآخرين.

ففي الحالات التي يتم فيها تحدي سلطتهم من قبل الآخرين، فإنهم يتعاملون بالخبث الخالص، وفي كثير من الأحيان، يميل الجوزاء الغاضب إلى استغلال الآخرين وإضاعة احساسهم بقيمة ذاتهم.

- الحوت
غالبًا ما يتجولون مع صحبة ضخمة ما يجعلك تعتقد أنهم يعتنون بأنفسهم، ومع ذلك، فحتى داخل دائرة أصدقائهم، غالبًا ما يميلون إلى قول أشياء قاسية تحطم قلب شخص ما أو تدمر غروره.

ولكن حتى عند التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لاحترام الذات لدى صديقهم، فإنهم لا يشعرون بأي ندم.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:42 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
05:03 | 2022-07-26
09:20 | 2021-12-04
05:00 | 2022-07-26
05:00 | 2022-07-26
05:00 | 2022-07-26
04:53 | 2022-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website