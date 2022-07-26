Advertisement

منوعات

هاجمته مجموعة خنازير ففارق الحياة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-974754-637944199024604083.jpg
Doc-P-974754-637944199024604083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تداولت مواقع إعلام روسية خبر مواطن فارق الحياة إثر مهاجمته من قبل قطيع من الخنازير.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في منطقة إيركوتسك الروسية: "فارق أحد سكان قرية تيلما بمنطقة أوسولسكي الحياة بعد تعرضه لهجوم من قطيع من الخنازير".
Advertisement

وأضاف البيان: "كانت الحيوانات ترعى بالقرب من أرض الرجل، وعندما حاول الأخير طرد الخنازير هاجمه أحدها وعضه في ساقه.. الرجل فارق الحياة في منشأة طبية نتيجة نزيف شديد".

وأشار البيان إلى أن ضباط إنقاذ القانون في المنطقة المذكورة يتحققون حاليا من امتثال السكان هناك لقوانين تربية الحيوانات.

ومن جهتهم أشار سكان القرية التي توفي فيها الرجل إلى "أنهم تقدموا سابقا بشكاوى عديدة ضد صاحب قطيع الخنازير، وأن حيواناته طالما تجولت في أراضي القرية وتسببت بضرر للمتلكات العامة والخاصة، وكان أطفال القرية يخشونها أيضا"."نوفوستي+وكالات"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
22:09 | 2022-07-26
09:20 | 2021-12-04
22:18 | 2022-07-26
22:20 | 2022-07-26
23:30 | 2022-07-26
23:08 | 2022-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website