ظهور فصيلة جديدة من الخيول

أعلن وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام في جمهورية الشيشان أحمد دوداييف، عن ظهور أول سلالة من الخيول الشيشانية نشأت في الجمهورية.

وكتب الوزير في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام"، وقد أرفق مقطع فيديو للخيول: "أول سلالة من الخيول الشيشانية تمت تربيتها في جمهورية الشيشان. ا لأخبار عن تربية أول سلالة شيشانية من الخيول لم تترك أي شيشاني غير مبال. كلنا نعرف عن الحب الكبير لرئيس الجمهورية للخيول وما مدى تقديره لرياضة الفروسية. وبفضل دعمه الذي لا يقدر بثمن، أصبح هذا الاتجاه مرة أخرى مشهورا جدا في المنطقة".