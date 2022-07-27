مضغ العلكة سيكلفك ثروة في سنغافورة.. تعرفوا على أغرب الغرامات حول العالم

Advertisement

نسمع بغرامات بسبب تجاوز سرعة القيادة المسموح بها في المدينة، أو اقتراف أفعال غير قانونية قد تسبب ضرراً بشكل أو بآخر للآخرين، لكن هل سمعتم من قبل أن غرامة مضغ العلكة في سنغافورة تصل 100 ألف دولار؟ وأن قطف زنبقة في تركيا قد يكلفك 6 آلاف دولار؟تعالوا نعرفكم على أغرب الغرامات المفروضة في دول عدة حول العالم..إذا زرت شاطئ أكليمان الساحر الواقع في مدينة سينوب شمالي تركيا، ولفتت انتباهك الزنابق البيضاء الغريبة المنبثقة من الرمال، فإياك أن تفكر حتى في قطف إحداها؛ إذ قد يكلفك ذلك مبلغاً يعادل قرابة 6 آلاف دولار!تعتبر هذه الزهور المعروفة باسم "زنابق الرمال"، والتي تنتمي إلى عائلة النرجس، من النباتات المهددة بالانقراض، وقد كانت تحت حماية الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة منذ عام 2016، وتنمو في الكثبان الرملية الساحلية للبحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة والبحر الأسود.تزدهر زنابق الرمال على الشاطئ في سينوب حتى نهاية تموز ومنتصف /تشرين الأول كل عام، وتجذب انتباه السياح، خاصة أولئك الذين يدركون ندرتها، لذلك سنّت الحكومة التركية قوانين لحماية هذه الزنابق؛ إذ يتعرض قاطفها لغرامة قدرها 109593 ليرة تركية، أي ما يصل إلى 6 آلاف دولار، ويتم إجراء عمليات تفتيش دورية في المناطق التي تزدهر فيها الزنابق التي تنمو تحت المراقبة والحماية.إذا كنت تعتقد أنك تمتلك صوتاً جميلاً وتهوى الغناء في الأماكن العامة، فربما يجب أن تكبح جماح رغبتك بالغناء عندما تزور رومانيا.فالغناء في الأماكن العامة ولا سيما الحافلات، يعتبر أمراً مستهجناً في رومانيا؛ لدرجة أن الحكومة قد سنت قانوناً يفرض غرامة مالية قدرها 250 يورو على أولئك الذين يزعجون الآخرين بغنائهم.ليس هذا فحسب، بل تفرض الغرامات أيضاً على أي سلوك يعتبر "غير لائق" في الأماكن العامة، مثل التجارة غير المشروعة في الشوارع، أو إحداث التلوث الضوضائي، أو القفز داخل نوافير المدينة التاريخية، أو ربط "أقفال الحب" على جسور المدينة؛ إذ يعتقد العشاق أن ربط قفل على أحد جسور المدينة سيضمن لهم الحب الأبدي.إيطاليا من أجمل الوجهات السياحية حول العالم، وإذا قررت الذهاب إلى هناك لا تفوت زيارة منطقة سينكوي تيري الساحرة، لكن، وحفاظاً على أموالك، ننصحك بارتداء حذاء رياضي، فارتداء الشباشب في شوارع المدينة قد يعرضك لغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 2500 يورو، وفقاً لما ورد في CNN.في الواقع لا يعتبر ذلك قراراً تعسفياً، إنما وضعت بلدية سينكوي تيري هذا القانون حفاظاً على سلامة السياح؛ لأن الشوارع هناك وعرة للغاية، وسيكون المشي صعباً إذا لم تكن مرتدياً حذاءً مناسباً، خاصة إن قررت الصعود إلى القمة الجبلية، وقد اشتكت فرق الإنقاذ في سينكوي تيري كثيراً من اضطرارها للتعامل مع حوادث يتعرض لها السياح فقط؛ لأنهم لا يرتدون أحذية مناسبة، لذلك تم وضع قانون ينص على فرض غرامة مالية على أولئك الذين يرتدون الشباشب داخل المدينة، بالإضافة إلى وضع علامات تحذيرية في العديد من الشوارع.الكلاب محظوظة للغاية في تورينو الإيطالية، فالقوانين هناك تضمن رفاهيتها بشكل كامل، فإذا لم تلتزم بتمشية كلبك 3 مرات يومياً ستضطر لدفع غرامة تصل إلى 500 يورو.ليس هذا فحسب، يحظر عليك أيضاً صبغ فراء حيوانك الأليف، ويحظر عليك قص شعره بطريقة "غير مبهجة"؛ إذ ينظر إلى ذلك في تورينو على أنه شكل من أشكال القسوة على الحيوانات.يجد كثيرون أن مضغ العلكة أمر ممتع، لكنه في الواقع لا يستحق على الإطلاق أن تدفع 100 ألف دولار في سبيله.ففي سنغافورة تفرض الحكومة هذه الغرامة القاسية على أي شخص يتم ضبطه وهو يمضغ العلكة، بحجة أن العلكة أو "اللبان" تجعل الطرق والأرصفة قذرة للغاية.الإجابة هي نعم إذا كنت على استعداد لأن تدفع غرامة قدرها 3 آلاف درهم (817 دولاراً) في كل مرة تضبط فيها الشرطة سيارتك وهي متسخة.ففي دبي، كل شيء يبدو لامعاً ومزخرفاً، لذلك تعتبر السيارات المتسخة مضرة للصورة العامة للمدينة.