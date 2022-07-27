استخدام الإيموجي Emoji يضرك في هذه الحالات

ويجب على مستخدمي الإيموجي تجنب استخدامها في هذه الحالات:عند تلقى أخبار حزينةوليس من المناسب إرسال رمز تعبيري حزين الوجه، حيث أنه في مثل هذه المواقف لا يجب إلا إرسال الكلمات فقط، ويجب أن تشاطر المرسل إليه جمل تتناسب مع ما حدث له، لأن الأمر قد يبد ساخرا عند ارسال إيموجي حزين.مناقشة موضوعات مهمةوقد يكون إرسال رمز تعبيري أو إيموجي كرد على موضوع جاد في العمل غير ناضج، وقد يفهم أيضا بطريقة أخرى، مما قد ينتج عنه إساءة فهمك، ويسبب لك الإحراج وعدد من المشكلات الأخرى، وكل هذه المواقف التي يتم فيها استخدام الرموز التعبيرية في العمل يمكن أن تصادف بطريقة غير مهنية.استخدام الإيموجي عند ارسال أول بريد إلكتروني لشخص ماوتعتبر الانطباعات الأولى مهمة، وعندما ترسل أول رسالة بريد إلكتروني إلى شخص ما لأسباب تتعلق بالعمل، فإن إضافة إيموجي لن يجعل بريدك الإلكتروني يبدو أكثر جدية، وهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التعبير عما تريد قوله دون استخدام الرموز التعبيرية ، مثل علامات التعجب وأشكال أخرى من علامات الترقيم ، وخاصة اختيارك للكلمات.استخدام إيموجي غير مفهومةوأحيانا تسبب الإيموجي غير المفهومة مشكلات كثيرة، حيث قد يتم تفسيرها بشكل خاطئ، أو قد لا يتم فهمها بالأساس، حيث لا يريد الناس قضاء يوم عملهم في فك رموز الإيموجي التى قمت بارسالها.استخدام الإيموجي العنيفةولا ينبغي استخدام أي إيموجي يمكن تفسيره أنه عنيف أو قاسي، مثل استخدام رمز المسدس أو السكين، أو آلات حادة، حيث قد يفهم من هذه الرموز التهديد، أو الإساءة، ويضعك في موقف محرج.استبدال الكلمات بالإيموجي والرموز التعبيريةوهناك فرق كبير بين كلمة "شكرًا" ومجرد إيموجي في رسالة، حيث لا تؤدي الرموز نفس الوظيفة التي يمكن أن تؤديها الكلمات في هذه الحالة، وتختلف الرسائل النصية خارج العمل والتحدث إلى زملاء العمل عبر الإنترنت اختلافًا كبيرًا ولا ينبغي معاملتها بالطريقة نفسها.