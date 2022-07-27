هذه الأبراج تميل للزواج بلا حب... هل أنت من بينها؟

نتعرف اليوم على 3 أبراج تميل للزواج بلا حب، حسب ما نشره موقع «pinkvilla».

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- السرطانيميل مواليد برج السرطان إلى التركيز بشكل كبير جدًا على الطعام في علاقتهم، لذلك لا يهتم بالحب، وعندما يتزوج السرطان من أحد عشاق الطعام يشعر بسعادة كبيرة.ويقضي معظم الليالي على أريكته ويستمتع بمشاهدة الأفلام والاسترخاء مع رفيقه بدلاً من الحب والرومانسية، ويؤدي الاستمرار على ذلك النحو إلى إطفاء شمعة الكيمياء في زواجهما ويؤدي إلى اتحاد بلا حب.- العذراءقد تمتلئ علاقات برج العذراء بالعاطفة والكيمياء في البداية، ومع ذلك، على مر السنين، يركز برج العذراء على حياته المهنية ويسرق الأطفال وقته.وقد يؤدي هذا غالبًا إلى شعور الزوج بالاستياء والإهمال، ومع ذلك، فإن الرضا الذي يشعر به برج العذراء مع أطفاله وحياته المهنية المزدهرة لا مثيل له.لذلك قد لا يفكرون أبدًا في الحب أو إعطاء الأولوية للرومانسية مع أزواجهم لتحسين علاقتهم في وقت لاحق من الحياة.- الميزانبصفته شخصًا مخلصًا لعائلته، فإن الميزان لديه طريقة طبيعية للميل في النهاية نحو العائلة، كما إنهم يميلون إلى أن يكونوا متدينين ومدفوعين بإيمانهم.ما يضمن التعامل مع الشريك من باب المعاملة الحسنة، ما يؤدي إلى زواجهم بلا حب في وقت لاحق في الحياة.