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حساء "البورش"... لمن تعود حقوقه؟

Lebanon 24
27-07-2022 | 14:00
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أعلنت كاتيا سيدجويك الكاتبة في مجلة The American Conservative، إن أوكرانيا لا تملك أي حقوق حصرية في حساء "البورش، لأنه قد يكون من ابتكار الفرنسيين أو الروس أو سواهم.

وتشير المجلة إلى أنه لا يمكن لأوكرانيا المطالبة بالحقوق الحصرية لحساء "البورش". لأن الوثائق التاريخية لا تحتوي على أدلة تشير إلى مبتكر هذا الحساء.
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وتضيف سيدجويك، حساء "البورش" أقدم بكثير من الوثائق التاريخية الموجودة، وقد يكون من ابتكار الروس أو الأوكرانيين. وحتى إذا فرضنا أن هذا الحساء ظهر على أراضي أوكرانيا الحالية، فإنه ليس معلوما من كان أول من فكر في وضع البنجر كعنصر أساسي في الحساء في هذه المنطقة المتعددة الجنسيات.

وتقول، "يمكن أن يكون من القوزاق أو التتار، أو الروس. أو يكون فرنسيا ضالا جاء إلى الشرق بحثا عن مغامرات".

وتجدر الإشارة، إلى أن منظمة اليونسكو، أدرجت حساء "البورش" في قائمة التراث العالمي غير المادي، الذي يحتاج إلى حماية عاجلة بسبب النزاع المسلح الجاري في أوكرانيا. وقد أكدت هيئة التقييم في المنظمة على أن حساء "البورش" يحضر في بلدان أخرى أيضا. لذلك فإن إدراج أي عنصر في قوائم الاتفاقية لا يعني منحه حقوق الملكية.

ومن جانبها، أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ان حساء "البورش" من ابتكار الروس المقيمين في كييف.

وتقول، "بالمناسبة، ملاحظة للقوميين الذين يكرهون كل شيء روسي. يتضح من أول ذكر لحساء "البورش" في (ملاحظات السفر التي دوّنها التاجر إم. غرونيف من دونيتسك 1584-1585، أن هذا الحساء من ابتكار الروس المقيمين في كييف. فعيشوا مع هذه الحقيقة".

ويذكر أن وزارة الخارجية الروسية سبق أن أعلنت أن شعوب بيلاروس وبولندا ورومانيا ومولدوفا وليتوانيا يعتبرون حساء "البورش" طبقا وطنيا." نوفوستي"


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