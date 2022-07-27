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بـ 2.8 مليون دولار... مجهول يشتري سترة باز ألدرين التي ارتداها في رحلته التاريخية للقمر

Lebanon 24
27-07-2022 | 11:47
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أعلنت دار سوذبيز للمزادات، اليوم الأربعاء، عن بيع السترة التي كان يرتديها رائد الفضاء الأميركي باز ألدرين خلال مهمة "أبولو 11" التاريخية إلى القمر عام 1969 بـ8 ملايين دولار.
تم شراء سترة رحلات الفضاء، التي ارتداها ألدرين عندما رافق نيل أرمسترونغ ومايكل كولينز في مهمة الفضاء إلى القمر من قبل مجهول مقابل مبلغ ضخم قدره 2772500 دولار، وفق صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية
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وتجاوز العطاء الضخم تقديرات دار المزادات والتي توقعت أن تباع القطعة بحوالي مليون دولار.
وتحمل السترة البيضاء العلم الأمريكي، وكذلك الأحرف الأولى من عبارة وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ومهمة "أبولو 11"، إضافة إلى اسم "إي ألدرين".
وكانت السترة ضمن المجموعة الشخصية لرائد الفضاء البالغ من العمر 92 عاما، الذي قرر طرحها للبيع.
 
كما بيعت خطط رحلات مهمة أبولو 11 بمبلغ 819 ألف دولار بينما افترق ألدرين عن ميداليته الرئاسية للحرية بامتياز، التي حصل عليها في عام 1969، مقابل مبلغ 277 ألفا و200 دولار.
المزايدة التاريخية، التي استمرت لما يقرب من 10 دقائق، جعلت سترة أبولو 11 أغلى قطعة أثرية أمريكية في مجال الطيران الفضائي تم بيعها في مزاد، وفقا لدار سوذبيز.
يشار إلى أن ألدرين ونيل أرمسترونغ كانا أول من سارا من البشر على سطح القمر، والأول هو العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من طاقم المهمة المكون من ثلاثة أفراد.
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