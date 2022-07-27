سرقة غريبة أثناء تطوير شركة ألمانية خط سكك حديدية

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في واقعة جديدة، هي الثانية من نوعها خلال أيام، أعلنت هيئة السكك الحديدية في مصر عن قيام "بعض الخارجين عن القانون" بسرقة أجهزة الاشارات بمحطة "الشبانات"، على خط سكك حديدية شمال شرق العاصمة القاهرة.ووقعت عملية السرقة أثناء تنفيذ شركة "سيمنس" الألمانية لمشروع تطوير نظم الإشارات على خط السكك الحديدية، وأثناء التجهيز لعمل الاختبارات تمهيداً لدخوله الخدمة.وحسب بيان الهيئة، المنشور على حساب مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك" فقد تمت ملاحظة قيام بعض الخارجين عن القانون بسرقة أجهزة ومهمات الإشارات من برج جارى تطويره بمعرفة الشركة الألمانية.و"المسروقات" عبارة عن ( عدد 11 صندوق تراكات بمشتملاتها) الأمر الذي أدى الى تعطل دخول البرج للتشغيل.وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع، بعد قيام مجموعة أخرى من الخارجين عن القانون بسرقة أجهزة ومهمات وكابلات خاصة بنظم الإشارات لخط سكك حديدية بدلتا النيل، مما أدى الى تأخير القطارات.وقد تم القبض على المتهمين، وجرى تحويلهم إلى النيابة العسكرية، بحسب بيان الهيئة.