سرقة مجوهرات بأكثر من مليون دولار من قس في الكنيسة أثناء إلقاء العظة (فيديو)

اقتحم عدد من الأشخاص كنيسة في نيويورك بأسلحتهم أثناء إلقاء قس موعظة، ونهبوا منه ومن زوجته مجوهرات ثمينة كانت بحوزتهما قيمتها تزيد عن المليون دولار، وكل ذلك كان تحت عدسة الكاميرا.



ويدعى القسيس، لامور ميلر وايتهيد. وهو رجل دين يرتدي ملابس كاهن فخمة ومبهرجة ويتزين بالحلي.

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