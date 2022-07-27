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سيارة عابرة توثق جريمة بشعة... "من الغيرة ما قتل"

Lebanon 24
27-07-2022 | 16:00
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وثقت كاميرا مراقبة في سيارة عابرة جريمة قتل بشعة في نوفوسيبيرسك (بروسيا)، راحت ضحيتها شابة في ربيعها السادس عشر، على يد صديقها البالغ من العمر 27 عاما.

ودفعت الغيرة الجاني وهو مواطن طاجيكستاني يدعى رومان خامراييف، الذي كان على علاقة  عاطفية مع الفتاة أناستاسيا راكوفان إلى ارتكاب جريمة القتل في مكان عام بواسطة سكين.
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ووفق شهادات أصدقاء الضحية فإن روما اعتاد على ضرب ناستيا، والتي لم تستطع تركه بسبب التهديدات المستمرة.
 
هذا وقد اعتقلت الشرطة القاتل وسلمته للمحققين لمعرفة حيثيات الجريمة، وفتحت قضية جنائية وفقا المادة 105 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية.

تذكرنا هذه الجريمة بحادثة مماثلة وقعت قبل أسابيع في مصر، حين عمد طالب إلى قتل زميلته أمام الجامعة وعلى مرآى الجميع.
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