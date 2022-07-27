حادث غير متوقع... سقطت عليها رافعة بناء وأنهت حياتها!





وجاء في منشور على موقع "إزفيستيا" الروسي "توفيت المدونة الروسية الشهيرة إلفيرا في مدينة تيومين الروسية، وذلك بعد حادث أدى لسقوط رافعة بناء كانت متواجدة في قمرتها".

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وأشار الموقع إلى "أن الرياح القوية هزّت قمرة الرافعة التي كانت متواجة فيها المدونة، وسقطت القمرة من على ارتفاع 12 مترا". لقيت مدونة روسية شهيرة حتفها بعد أن تعرضت لحادث سقوط رافعة بناء كانت متواجدة في قمرتها.وجاء في منشور على موقع "إزفيستيا" الروسي "توفيت المدونة الروسية الشهيرة إلفيرا في مدينة تيومين الروسية، وذلك بعد حادث أدى لسقوط رافعة بناء كانت متواجدة في قمرتها".وأشار الموقع إلى "أن الرياح القوية هزّت قمرة الرافعة التي كانت متواجة فيها المدونة، وسقطت القمرة من على ارتفاع 12 مترا".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السلطات المختصة فتحت تحقيقا جنائيا في الحادثة بموجب المادة المتعلقة بـ "انتهاك قواعد السلامة في تسيير أعمال البناء، والتسبب بوفاة شخص بسبب الإهمال".



اشتهرت "إلفيرا" التي بلغت من العمر 32 سنة والتي كانت أما لطفلين بنشر مقاطع فيديو على شبكة TikTok، تصور فيها العمل على رافعات البناء.